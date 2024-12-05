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Posted 5 декабря, 04:00

Published 5 декабря, 04:00

Modified 20 декабря, 12:57

Updated 20 декабря, 12:57

«Переславский экспресс» будет курсировать ежедневно в новогодние праздники

5 декабря 2024, 04:00
Туристический поезд № 927/928 Москва — Переславль-Залесский («Переславский экспресс») будет совершать рейсы ежедневно 1 — 8 января 2025 года. Он будет курсировать по действующему расписанию: отправление из Москвы — в 07:45, из Переславля-Залесского — в 18:35.

Напомним: «Переславский экспресс» совершает рейсы в выходные и праздничные дни, следует с остановками на станциях Сергиев Посад, Александров и Берендеево. В пути в Переславль туристы находятся 2 часа 50 минут, в обратном направлении — 3 часа 13 минут. Перевозки осуществляются современным рельсовым автобусом РА-2 в трехвагонном исполнении. Салон поезда оборудован комфортными сиденьями, санитарным модулем, климатической установкой, экранами с полезной информацией для пассажиров. Предоставляется доступ к Wi-Fi и медиацентру с фильмами и музыкой. В первом вагоне оборудована буфет-зона.

В январе — ноябре 2024 года поезд перевез более 25 тыс. пассажиров, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Оформить проездные документы на «Переславский экспресс» можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Переславль-Залесский является популярным туристическим направлением. В августе в городе состоялось открытие нового железнодорожного вокзала, построенного в ретростиле с использованием современных технологий блочно-модульного строительства из долговечных материалов, оснащенного новейшими техническими и бытовыми удобствами и полностью адаптированного для маломобильных пассажиров.

В настоящее время станция Переславль принимает только туристические поезда (прямое регулярное пассажирское сообщение не осуществляется).

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