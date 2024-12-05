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Posted 5 декабря, 04:06

Published 5 декабря, 04:06

Modified 5 декабря, 04:08

Updated 5 декабря, 04:08

Доставщикам платят хорошую зарплату

По 230 тысяч платят этим сотрудникам в Новосибирске: куда бежать с резюме

5 декабря 2024, 04:06
Фото: Павел Мирошников. Доставщикам платят хорошую зарплату

В Новосибирске назвали зарплату курьеров в сезон праздничного ажиотажа

Стало известно, сколько могут зарабатывать курьеры в Новосибирске во время праздников: это выяснили аналитики.

Сейчас в Новосибирске наблюдается большой спрос на работников в сфере курьерской доставки. Повышение составило на 17%. Это связано с ажиотажем в праздники, а также дефицитом соискателей.

В 2024 году зарплата курьера выросла на 10%. Они могут зарабатывать минимум 35 тысяч рублей и максимум 230 тысяч. Большой заработок можно получить в пиковый сезон, например в новогодние праздники, а также если брать больше заказов, перерабатывать и загружать себя по 14 часов в день. Средняя зарплата курьера составляет 124 тысячи рублей.

Больше всего работодатели нуждаются в водителях-курьерах, а также в пеших и велокурьерах, сообщили аналитики «Зарплаты. ру». От 200 тысяч рублей в областной столице готовы платить водителям большегрузов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Работа#Деньги#Зарплата#Доставка#Курьер
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