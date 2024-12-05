По 230 тысяч платят этим сотрудникам в Новосибирске: куда бежать с резюме

Posted 5 декабря, 04:06
Published 5 декабря, 04:06
Modified 5 декабря, 04:08
Updated 5 декабря, 04:08
Сейчас в Новосибирске наблюдается большой спрос на работников в сфере курьерской доставки. Повышение составило на 17%. Это связано с ажиотажем в праздники, а также дефицитом соискателей.
В 2024 году зарплата курьера выросла на 10%. Они могут зарабатывать минимум 35 тысяч рублей и максимум 230 тысяч. Большой заработок можно получить в пиковый сезон, например в новогодние праздники, а также если брать больше заказов, перерабатывать и загружать себя по 14 часов в день. Средняя зарплата курьера составляет 124 тысячи рублей.
Больше всего работодатели нуждаются в водителях-курьерах, а также в пеших и велокурьерах, сообщили аналитики «Зарплаты. ру». От 200 тысяч рублей в областной столице готовы платить водителям большегрузов.