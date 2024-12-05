По 230 тысяч платят этим сотрудникам в Новосибирске: куда бежать с резюме

В 2024 году зарплата курьера выросла на 10%. Они могут зарабатывать минимум 35 тысяч рублей и максимум 230 тысяч. Большой заработок можно получить в пиковый сезон, например в новогодние праздники, а также если брать больше заказов, перерабатывать и загружать себя по 14 часов в день. Средняя зарплата курьера составляет 124 тысячи рублей.