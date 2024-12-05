Под Новосибирском запретили выпускать собак у школ и больниц

Posted 5 декабря, 02:53
Published 5 декабря, 02:53
Modified 5 декабря, 02:55
Updated 5 декабря, 02:55
Выпускать бездомных псов и кошек в некоторых местах не разрешили в Бердске. Речь идет о возвращении животных после отлова и стерилизации.
В списке таких мест значатся территории школ, детсадов, и других образовательных учреждений, вокзале, остановках, рынках и других аналогичных мест.
Распоряжаться о выпуске животных будет только руководитель приюта «Надежда», а также бизнесмен, занимающийся отловом.
Летом стало известно, что более 40 млн рублей потратят на отлов бездомных животных в регионе. Причем это в два раза больше (22,4 млн руб) чем в прошлом году.