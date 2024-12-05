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Posted 5 декабря, 02:53

Published 5 декабря, 02:53

Modified 5 декабря, 02:55

Updated 5 декабря, 02:55

Собак не выпустят у школ

Под Новосибирском запретили выпускать собак у школ и больниц

5 декабря 2024, 02:53
Фото: 1MI. Собак не выпустят у школ
В Новосибирской области запретили выпускать уличных собак возле общественных мест: так распорядились местные власти.

Выпускать бездомных псов и кошек в некоторых местах не разрешили в Бердске. Речь идет о возвращении животных после отлова и стерилизации.

В списке таких мест значатся территории школ, детсадов, и других образовательных учреждений, вокзале, остановках, рынках и других аналогичных мест.

Распоряжаться о выпуске животных будет только руководитель приюта «Надежда», а также бизнесмен, занимающийся отловом.

Летом стало известно, что более 40 млн рублей потратят на отлов бездомных животных в регионе. Причем это в два раза больше (22,4 млн руб) чем в прошлом году.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Бердск#Собака#Отлов#Бездомные животные
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