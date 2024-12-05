Расчехляйте кошельки: в Новосибирске подорожает проезд на общественном транспорте

5 декабря прошло заседание комиссии по повышению цен на проезд. Было принято решение о подготовке проекта постановления мэрии об установлении тарифа на перевозки. Конкретную дату повышения в администрации не назвали, однако известно, что произойти это может только после 23 декабря.