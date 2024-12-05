Расчехляйте кошельки: в Новосибирске подорожает проезд на общественном транспорте

Posted 5 декабря, 04:38
Published 5 декабря, 04:38
Modified 5 декабря, 04:40
Updated 5 декабря, 04:40
В Новосибирске предложили поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 40 рублей. Речь идет об автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Сейчас там проезд стоит 35 рублей, соответственно повышение составит на 5 рублей.
Тариф изменится из-за подорожания техобслуживания транспорта, ремонта, бензина, электроэнергии и оплаты труда. Департамент экономики провел экспертизу.
5 декабря прошло заседание комиссии по повышению цен на проезд. Было принято решение о подготовке проекта постановления мэрии об установлении тарифа на перевозки. Конкретную дату повышения в администрации не назвали, однако известно, что произойти это может только после 23 декабря.