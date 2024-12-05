Ребенок и женщина погибли в ДТП под Новосибирском — водитель был без прав

Трагедия произошла 5 декабря в Каргатском районе. За рулем Daihatsu Sonica сидел 26-летний автомобилист. У него не было водительских прав. Он не уступил дорогу ГАЗели, которая ехала по трассе «Иртыш». Случилось столкновение.