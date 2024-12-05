Ребенок и женщина погибли в ДТП под Новосибирском — водитель был без прав

Posted 5 декабря, 11:58
Published 5 декабря, 11:58
Modified 5 декабря, 12:00
Updated 5 декабря, 12:00
Трагедия произошла 5 декабря в Каргатском районе. За рулем Daihatsu Sonica сидел 26-летний автомобилист. У него не было водительских прав. Он не уступил дорогу ГАЗели, которая ехала по трассе «Иртыш». Случилось столкновение.
В ДТП погибли пассажиры легкового авто: двухлетний мальчик и 22-летняя женщина. Также пострадала 60-летняя женщина. Известно, что ребенок был без специального кресла для перевозки.
На месте разбирались сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства происшествия. Другой водитель потерял управление над машиной и врезался в пешеходов на тротуаре.