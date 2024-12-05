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Posted 5 декабря, 11:58

Published 5 декабря, 11:58

Modified 5 декабря, 12:00

Updated 5 декабря, 12:00

В ДТП погибли люди

Ребенок и женщина погибли в ДТП под Новосибирском — водитель был без прав

5 декабря 2024, 11:58
Фото: Госавтоинспекция. В ДТП погибли люди

В Новосибирской области ребенок и женщина погибли в ДТП

В Новосибирской области случилась страшная авария с погибшим ребенком, сообщает Госавтоинспекция.

Трагедия произошла 5 декабря в Каргатском районе. За рулем Daihatsu Sonica сидел 26-летний автомобилист. У него не было водительских прав. Он не уступил дорогу ГАЗели, которая ехала по трассе «Иртыш». Случилось столкновение.

В ДТП погибли пассажиры легкового авто: двухлетний мальчик и 22-летняя женщина. Также пострадала 60-летняя женщина. Известно, что ребенок был без специального кресла для перевозки.

На месте разбирались сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства происшествия. Другой водитель потерял управление над машиной и врезался в пешеходов на тротуаре.

Жесткое ДТП с пострадавшими произошло в Тогучинском районе Новосибирской области
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