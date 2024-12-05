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Posted 5 декабря, 10:17

Published 5 декабря, 10:17

Modified 5 декабря, 10:18

Updated 5 декабря, 10:18

Мать с ребенком

Родители из Новосибирска стали чаще называть девочек этим необычным и красивым именем

5 декабря 2024, 10:17
Фото: 1MI. Мать с ребенком

В Новосибирске родители стали чаще называть девочек именем Есения

Имя Есения, которое еще недавно считалось редким, стремительно набирает популярность среди новосибирских родителей, сообщили в управлении ЗАГС по Новосибирской области.

По данным ЗАГС, за ноябрь 2024 года, имя Есения вошло в десятку самых популярных для девочек, наряду с такими классическими вариантами, как Анна, Алиса и София. Чем же привлекает Есения современных родителей?

Происхождение и значение имени Есения

Есения — имя с богатой историей. Принято считать, что оно исконно славянское, одноко есть несколько версий происхождения:

  1. Старославянские корни. Имя может быть связано со словами «осень» или «весна».
  2. Греческое происхождение. Есения созвучно с именем Ксения и может переводиться как «чужестранка» или «гостеприимная».
  3. Арабские корни. В арабской традиции имя может быть адаптированной формой мужского имени Хасан, что означает «красивый», а для Есении — «красивая» или «прекрасная».
  4. От поклонников творчества Сергея Есенина. Многие связывают имя с поэтом.

Имя Есения звучит необычно и при этом красиво, что, вероятно, и привлекает родителей, стремящихся найти для своей дочери нечто уникальное.

Другие редкие имена ноября

Помимо Есении, новосибирцы в ноябре выбирали для своих дочерей и другие красивые и необычные имена.

Необычные женские имена

  • Ассоль — имя, вдохновленное литературным образом из произведения Александра Грина.
  • Афина — в честь древнегреческой богини мудрости.
  • Златамира — сочетание слов «золото» и «мир», символизирующее ценность и гармонию.
  • Илиана и Лилиана — утонченные имена с романтичным звучанием.
  • Келли — редкое и современное имя, вдохновленное западной культурой.

Необычные мужские имена

Среди мальчиков родители также проявили креативность:

  • Валесерг — уникальное имя, возможно, составленное из двух корней.
  • Патрикей — редкое историческое имя, также находящее корни в славянской культуре.
  • Святогор — вдохновленное былинными богатырями.
  • Эльбрус — в честь величественной горы.

Популярные имена ноября

Несмотря на растущую популярность необычных имен, классические варианты остаются в лидерах. В ноябре самыми популярными именами для девочек, кроме Есении, стали Анна, Ева, Алиса, Арина, Полина и София, а для мальчиков — Александр, Михаил, Марк, Матвей, Роман, Артем, Мирой, Тимофей, Иван и Дмитрий.

Кто такое выдумывает — названы самые странные имена для детей в Новосибирской области
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