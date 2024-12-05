Родители из Новосибирска стали чаще называть девочек этим необычным и красивым именем

Posted 5 декабря, 10:17
Published 5 декабря, 10:17
Modified 5 декабря, 10:18
Updated 5 декабря, 10:18
По данным ЗАГС, за ноябрь 2024 года, имя Есения вошло в десятку самых популярных для девочек, наряду с такими классическими вариантами, как Анна, Алиса и София. Чем же привлекает Есения современных родителей?
Есения — имя с богатой историей. Принято считать, что оно исконно славянское, одноко есть несколько версий происхождения:
Имя Есения звучит необычно и при этом красиво, что, вероятно, и привлекает родителей, стремящихся найти для своей дочери нечто уникальное.
Помимо Есении, новосибирцы в ноябре выбирали для своих дочерей и другие красивые и необычные имена.
Среди мальчиков родители также проявили креативность:
Несмотря на растущую популярность необычных имен, классические варианты остаются в лидерах. В ноябре самыми популярными именами для девочек, кроме Есении, стали Анна, Ева, Алиса, Арина, Полина и София, а для мальчиков — Александр, Михаил, Марк, Матвей, Роман, Артем, Мирой, Тимофей, Иван и Дмитрий.