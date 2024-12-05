«Россети Новосибирск» обеспечили электроэнергией «Семейный квартал»

Posted 5 декабря, 08:21
Published 5 декабря, 08:21
Modified 5 декабря, 09:53
Updated 5 декабря, 09:53
Чтобы обеспечить надежное электроснабжение ЖК «Семейный квартал» мощностью порядка 800 кВт специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») проложили более 6 км кабельных линии 10 кВ и установили современную модульную комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Её хватит для того, чтобы обеспечить потребности в электроэнергии строящегося комплекса.
«Общая сумма инвестиций компании в создание электросетевой инфраструктуры для данного проекта составила порядка 50 млн рублей. На сегодняшний день энергетики выполнили все основные работы по обеспечению готовности подключения объекта к электросетям», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.
В комплексе предполагается 368 квартир общей площадью более 15 тысяч квадратных метров, на первых этажах расположатся просторные колясочные, а на территории спроектированы детские площадки для разных возрастов — от малышей до ребят постарше.
Подобные проекты — это только малая часть объектов жилищного строительства, которые «Россети Новосибирск» обеспечит надежным и качественным электроснабжением.
«По итогам 9 месяцев энергетики уже выполнили около 40 подключений многоквартирных домов с общей нагрузкой порядка 15 МВт, а заключили ещё более 60 новых договоров на 50 МВт», — говорится в сообщении.
В компании выработаны эффективные механизмы взаимодействия с региональными и федеральными девелоперами, поэтому число партнёров — крупных застройщиков стабильно растет, особенно учитывая лидирующие позиции региона по объемам строительства в Сибири, добавили в пресс-службе.