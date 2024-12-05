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Posted 5 декабря, 08:21

Published 5 декабря, 08:21

Modified 5 декабря, 09:53

Updated 5 декабря, 09:53

Это одна из многих новостроек, подключенных специалистами компании в 2024 году

«Россети Новосибирск» обеспечили электроэнергией «Семейный квартал»

5 декабря 2024, 08:21
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск». Это одна из многих новостроек, подключенных специалистами компании в 2024 году
В Кировском районе Новосибирска энергетики подготовили инфраструктуру для подключения второй очереди крупного жилого комплекса комфорт-класса на улице Бронной.

Чтобы обеспечить надежное электроснабжение ЖК «Семейный квартал» мощностью порядка 800 кВт специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») проложили более 6 км кабельных линии 10 кВ и установили современную модульную комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Её хватит для того, чтобы обеспечить потребности в электроэнергии строящегося комплекса.

«Общая сумма инвестиций компании в создание электросетевой инфраструктуры для данного проекта составила порядка 50 млн рублей. На сегодняшний день энергетики выполнили все основные работы по обеспечению готовности подключения объекта к электросетям», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.
Новый ЖК расположен в Кировском районеНовый ЖК расположен в Кировском районе
Новый ЖК расположен в Кировском районе. Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»

В комплексе предполагается 368 квартир общей площадью более 15 тысяч квадратных метров, на первых этажах расположатся просторные колясочные, а на территории спроектированы детские площадки для разных возрастов — от малышей до ребят постарше.

Подобные проекты — это только малая часть объектов жилищного строительства, которые «Россети Новосибирск» обеспечит надежным и качественным электроснабжением.

«По итогам 9 месяцев энергетики уже выполнили около 40 подключений многоквартирных домов с общей нагрузкой порядка 15 МВт, а заключили ещё более 60 новых договоров на 50 МВт», — говорится в сообщении.

В компании выработаны эффективные механизмы взаимодействия с региональными и федеральными девелоперами, поэтому число партнёров — крупных застройщиков стабильно растет, особенно учитывая лидирующие позиции региона по объемам строительства в Сибири, добавили в пресс-службе.

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