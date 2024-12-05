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Posted 5 декабря, 11:25

Published 5 декабря, 11:25

Modified 5 декабря, 11:27

Updated 5 декабря, 11:27

Котенок привлекает внешностью

Самого ушастого и преданного котенка Девон-рекс продают в Новосибирске

5 декабря 2024, 11:25
Фото: Авито. Котенок привлекает внешностью
В Новосибирске продается самый преданный котенок: объявление опубликовано на одном из сайтов.

Котенок породы Девон-рекс настолько располагает своей милостью, что не можешь пройти мимо. Продавец отдает девочку. Ей всего месяц. У нее шоколадный окрас. Животное имеет все прививки и документы.

Все котята данной породы ушастые. У них мягкая, волнистая шерстка и большие глаза. Они отличаются своим любопытством и неконфликтным характером. Главным их преимуществом стала собачья преданность хозяину. Просят за котенка 120 тысяч рублей.

Недавно новосибирцам показали самую милую шиншиллу. Девочка невероятной красоты. Котенок стоит 150 тысяч рублей.

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