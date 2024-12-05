Самого ушастого и преданного котенка Девон-рекс продают в Новосибирске

Posted 5 декабря, 11:25
Published 5 декабря, 11:25
Modified 5 декабря, 11:27
Updated 5 декабря, 11:27
Котенок породы Девон-рекс настолько располагает своей милостью, что не можешь пройти мимо. Продавец отдает девочку. Ей всего месяц. У нее шоколадный окрас. Животное имеет все прививки и документы.
Все котята данной породы ушастые. У них мягкая, волнистая шерстка и большие глаза. Они отличаются своим любопытством и неконфликтным характером. Главным их преимуществом стала собачья преданность хозяину. Просят за котенка 120 тысяч рублей.
Недавно новосибирцам показали самую милую шиншиллу. Девочка невероятной красоты. Котенок стоит 150 тысяч рублей.