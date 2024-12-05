Сильные снегопады вынудили мэрию перевести дорожные службы на особый режим работы

Особое внимание уделяется пешеходным зонам, таким как тротуары, пешеходные переходы и автобусные остановки. В связи с этим, главы районных администраций были поручены следить за качеством уборки в своих районах. Они несут персональную ответственность за выполнение работ и взаимодействуют с дорожными службами для оперативного решения возникающих проблем.