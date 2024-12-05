Сильные снегопады вынудили мэрию перевести дорожные службы на особый режим работы

Posted 5 декабря, 09:01
Published 5 декабря, 09:01
Modified 5 декабря, 09:03
Updated 5 декабря, 09:03
5 декабря в Новосибирске дорожные службы начали работу в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий и снегопадами. В этом сезоне для обеспечения эффективной уборки снега было закуплено 112 единиц новой техники, что значительно улучшило подготовленность города к зимним условиям.
По информации мэрии, большая часть новой техники уже на линии, а в случае необходимости на улицы города выходит от 250 до 300 единиц различной уборочной техники.
Особое внимание уделяется пешеходным зонам, таким как тротуары, пешеходные переходы и автобусные остановки. В связи с этим, главы районных администраций были поручены следить за качеством уборки в своих районах. Они несут персональную ответственность за выполнение работ и взаимодействуют с дорожными службами для оперативного решения возникающих проблем.