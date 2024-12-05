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Posted 5 декабря, 09:01

Published 5 декабря, 09:01

Modified 5 декабря, 09:03

Updated 5 декабря, 09:03

Снегоотвал в Новосибирске

Сильные снегопады вынудили мэрию перевести дорожные службы на особый режим работы

5 декабря 2024, 09:01
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Снегоотвал в Новосибирске

В Новосибирске снегоуборочную технику переведут на усиленный режим работы

Коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы из-за снегопадов, сообщили в мэрии Новосибирска.

5 декабря в Новосибирске дорожные службы начали работу в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий и снегопадами. В этом сезоне для обеспечения эффективной уборки снега было закуплено 112 единиц новой техники, что значительно улучшило подготовленность города к зимним условиям.

По информации мэрии, большая часть новой техники уже на линии, а в случае необходимости на улицы города выходит от 250 до 300 единиц различной уборочной техники.

Особое внимание уделяется пешеходным зонам, таким как тротуары, пешеходные переходы и автобусные остановки. В связи с этим, главы районных администраций были поручены следить за качеством уборки в своих районах. Они несут персональную ответственность за выполнение работ и взаимодействуют с дорожными службами для оперативного решения возникающих проблем.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Зима#Техника#Коммунальные службы#Уборка снега#Снегопады
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