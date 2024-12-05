Суд обязал Минобороны заботиться о зданиях-памятниках военного городка в Новосибирске

Posted 5 декабря, 06:29
Published 5 декабря, 06:29
Modified 5 декабря, 07:09
Updated 5 декабря, 07:09
Судья Пресненского районного суда города Москвы Наталья Каржавина удовлетворила иск Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН) к Министерству обороны РФ и его структуре, Сибирскому территориальному управлению имущественных отношений МО РФ.
В своем иске ГИООКН требовала понудить военное ведомство выполнять установленные законом обязательства по сохранению семи зданий бывшего военного городка в Октябрьском районе Новосибирска. Постройки начала века, принадлежащие Минобороны, имеют статус объектов культурного наследия регионального значения.
В частности, в иске содержалось требование о консервации разрушающихся строений в течение четырех месяцев со дня вступления судебного решения в законную силу.
«Регион уже победил в Новосибирском областном суде, отстояв охранный статус всего ансамбля „Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства“. Теперь очередная победа — уже в Пресненском районном суде г. Москвы. И я думаю, это судебное разбирательство — далеко не последнее. Как мне известно из ответа Департамента военного имущества Минобороны, в настоящее время организована работа по обязанию правительства Новосибирской области принять 6 объектов культурного наследия и 6 земельных участков, расположенных под ними. Естественно, регион от такого „подарка“ отказывается. Как принимать на баланс здания-памятники, наполовину уничтоженные вандалами и расхитителями? Предполагаю, что этот вопрос также будет решаться в суде», — прокомментировала решение суда в беседе с корреспондентом Atas.Info одна из самых известных защитниц исторического ансамбля Елена Гавровская.
Активистка напоминает: в 2025 году будет праздноваться юбилей Победы. Но для новосибирцев, радеющих за сохранение наследия, этот праздник будет омрачен разрухой в бывшем военном городке №17. Кроме того, неясна судьба жилых домов на улице Тополевой, так же входящих в состав комплекса военного городка, выброшенных из региональной программы капитального ремонта.
Между тем, один из высокопоставленных военных, непосредственно отвечавших за состояние военного городка, бывший замминистра Тимур Иванов, уже находится в заключении.
«Надеюсь, что юбилейный год будет озарен хоть какой-то надеждой — мы увидим работы по реставрации, консервации и ремонту военного наследия нашей страны. Меньше пустых слов и поздравлений, больше дел, господа чиновники. И пусть эти дела будут не уголовными, а добрыми», — резюмирует Елена Гавровская.
Военный городок был построен в начале 20 века на территории современного Октябрьского района Новосибирска. До 2005 года использовался Министерством обороны по прямому назначению, после значительная часть военных была перебазирована. Более 30 зданий имеют статус объекта культурного наследия регионального значения.
В 2021 году занимавший тогда пост главы военного ведомства Сергей Шойгу пообещал запустить процесс передачи бывшего военного городка в региональную собственность. Но эти намерения на практике так и не были реализованы.