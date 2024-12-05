Суд обязал Минобороны заботиться о зданиях-памятниках военного городка в Новосибирске

Активистка напоминает: в 2025 году будет праздноваться юбилей Победы. Но для новосибирцев, радеющих за сохранение наследия, этот праздник будет омрачен разрухой в бывшем военном городке №17. Кроме того, неясна судьба жилых домов на улице Тополевой, так же входящих в состав комплекса военного городка, выброшенных из региональной программы капитального ремонта.