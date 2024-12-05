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Posted 5 декабря, 08:26

Published 5 декабря, 08:26

Modified 5 декабря, 08:28

Updated 5 декабря, 08:28

Люди отравились сушами

В Новосибирске 43 человека отравились некачественными суши

5 декабря 2024, 08:26
Фото: 1MI. Люди отравились сушами
В Новосибирске будут судить директора точки общепита за отравление людей суши, сообщает прокуратура.

Инцидент произошел в январе 2024 года. С признаками отравления к медикам обратились 43 человека. Все они последний раз питались суши из одной точки общепита. Покупатели отравились сальмонеллой.

Проверка показала, что в кафе были нарушены санитарные требования, а у работников отсутствовали медкнижки. На сушах были бактерии, которыми и отравились люди.

В этом обвинили директора заведения. Именно 39-летняя женщина должна была следить за порядком. Ее обвинили в оказании услуг, не отвечающих безопасности. Дело бизнесвумен направили в суд, который поставит точку. Тем временем по вине директора «Суши Хаус» отравились 74 человека.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Здоровье#Отравление#Суши#Сальмонеллез
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