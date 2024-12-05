В Новосибирске 43 человека отравились некачественными суши

В этом обвинили директора заведения. Именно 39-летняя женщина должна была следить за порядком. Ее обвинили в оказании услуг, не отвечающих безопасности. Дело бизнесвумен направили в суд, который поставит точку. Тем временем по вине директора «Суши Хаус» отравились 74 человека.