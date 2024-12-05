В Новосибирске 43 человека отравились некачественными суши

Posted 5 декабря, 08:26
Published 5 декабря, 08:26
Modified 5 декабря, 08:28
Updated 5 декабря, 08:28
Инцидент произошел в январе 2024 года. С признаками отравления к медикам обратились 43 человека. Все они последний раз питались суши из одной точки общепита. Покупатели отравились сальмонеллой.
Проверка показала, что в кафе были нарушены санитарные требования, а у работников отсутствовали медкнижки. На сушах были бактерии, которыми и отравились люди.
В этом обвинили директора заведения. Именно 39-летняя женщина должна была следить за порядком. Ее обвинили в оказании услуг, не отвечающих безопасности. Дело бизнесвумен направили в суд, который поставит точку. Тем временем по вине директора «Суши Хаус» отравились 74 человека.