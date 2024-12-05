В Новосибирске больше 1000 домов остаются без светаа

Энергетики сообщили, что работы велись без надлежащего согласования, что привело к повреждению линии электропередачи. Без света остались частные дома и социальные объекты на улицах Технической, Черенкова, Караваева, Гашека, Почтовой и в Почтовых переулках. Всего пострадали 1024 объекта.