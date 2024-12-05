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Posted 5 декабря, 10:31

Published 5 декабря, 10:31

Modified 5 декабря, 10:33

Updated 5 декабря, 10:33

Опора ЛЭП

В Новосибирске больше 1000 домов остаются без светаа

5 декабря 2024, 10:31
Фото: 1MI. Опора ЛЭП
Рабочие оставили без света Дзержинский район Новосибирска. Электричество обещали вернуть к 17:00, но его нет до сих пор.

Днем 5 декабря в Дзержинском районе Новосибирска произошел инцидент, который оставил без электричества свыше тысячи зданий. Причиной аварии стало повреждение кабельной линии электропередач во время несогласованных работ по прокладке газопровода.

Энергетики сообщили, что работы велись без надлежащего согласования, что привело к повреждению линии электропередачи. Без света остались частные дома и социальные объекты на улицах Технической, Черенкова, Караваева, Гашека, Почтовой и в Почтовых переулках. Всего пострадали 1024 объекта.

Свет пропал в Дзержинском районеСвет пропал в Дзержинском районе
Свет пропал в Дзержинском районе. Фото: Карта отключений ЖКХ

На место происшествия оперативно прибыли две ремонтные бригады с специализированной техникой. Сначала специалисты с помощью специального оборудования обнаружили поврежденный участок кабеля. После этого начались земляные работы для доступа к линии электропередач.

К 16:40 местного времени электроснабжение должны были полностью восстановить. Однако, согласно карте отключений систем жизнеобеспечения, света нет до сих пор.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Авария#Ремонтные работы#Энергетики#Электроснабжение
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