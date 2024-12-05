В Новосибирске больше 1000 домов остаются без светаа

Posted 5 декабря, 10:31
Published 5 декабря, 10:31
Modified 5 декабря, 10:33
Updated 5 декабря, 10:33
Днем 5 декабря в Дзержинском районе Новосибирска произошел инцидент, который оставил без электричества свыше тысячи зданий. Причиной аварии стало повреждение кабельной линии электропередач во время несогласованных работ по прокладке газопровода.
Энергетики сообщили, что работы велись без надлежащего согласования, что привело к повреждению линии электропередачи. Без света остались частные дома и социальные объекты на улицах Технической, Черенкова, Караваева, Гашека, Почтовой и в Почтовых переулках. Всего пострадали 1024 объекта.
На место происшествия оперативно прибыли две ремонтные бригады с специализированной техникой. Сначала специалисты с помощью специального оборудования обнаружили поврежденный участок кабеля. После этого начались земляные работы для доступа к линии электропередач.
К 16:40 местного времени электроснабжение должны были полностью восстановить. Однако, согласно карте отключений систем жизнеобеспечения, света нет до сих пор.