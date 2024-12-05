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Posted 5 декабря, 04:43

Published 5 декабря, 04:43

Modified 5 декабря, 04:48

Updated 5 декабря, 04:48

В мошенничестве обвинили директора

В Новосибирске директора «СпецТрансСтрой» Арапова обвинили в мошенничестве

5 декабря 2024, 04:43
Фото: 1MI. В мошенничестве обвинили директора
Руководителя «СпецТрансСтрой» в Новосибирске обвинили в мошенничестве: подробности дала прокуратура.

Директор строительной компании Сергей Арапов и его зам Виталий Сукач были задержаны. Прокуратура выявила злоупотребление руководителя полномочиями при выполнении госконтракта, а также хищении 43 млн средств из бюджета. Эти деньги выделяли на реконструкцию «Вектора».

Было возбуждено два дела по факту превышения полномочий и мошенничества. Также подозреваемым предъявили обвинение еще в одном мошенничестве: якобы они похитили 87 млн рублей при строительстве водоснабжения в Татарске.

Видео: прокуратура НСО.

Ранее компания «Спецтрансстрой» не вернула неотработанный аванс по контракту на ремонт Октябрьского моста. Речь идет о сумме в 426 млн рублей.

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