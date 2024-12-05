В Новосибирске директора «СпецТрансСтрой» Арапова обвинили в мошенничестве

Posted 5 декабря, 04:43
Published 5 декабря, 04:43
Modified 5 декабря, 04:48
Updated 5 декабря, 04:48
Директор строительной компании Сергей Арапов и его зам Виталий Сукач были задержаны. Прокуратура выявила злоупотребление руководителя полномочиями при выполнении госконтракта, а также хищении 43 млн средств из бюджета. Эти деньги выделяли на реконструкцию «Вектора».
Было возбуждено два дела по факту превышения полномочий и мошенничества. Также подозреваемым предъявили обвинение еще в одном мошенничестве: якобы они похитили 87 млн рублей при строительстве водоснабжения в Татарске.
Ранее компания «Спецтрансстрой» не вернула неотработанный аванс по контракту на ремонт Октябрьского моста. Речь идет о сумме в 426 млн рублей.