В Новосибирске мигранта из Узбекистана осудили за пересечение границы

Posted 5 декабря, 08:36
Published 5 декабря, 08:36
Modified 5 декабря, 08:38
Updated 5 декабря, 08:38
Суд установил, что в апреле 2024 года гражданин Узбекистана, которому было запрещено въезжать в Россию на пять лет, предпринял попытку снова попасть на территорию страны. В период с 20 апреля по 6 мая 2024 года он находился на родине, где оформил новый паспорт, подменив свои личные данные на имя другого гражданина.
2 июня 2024 года, мужчина приехал в Россию через пункт пропуска и предъявил паспорт с поддельными данными. Пограничники, не заметив обмана, позволили ему пересечь границу. Однако, после того как он продолжил свой путь в Россию, нарушение выявили и возбудили уголовное дело.
Обвиняемый признал свою вину в совершении преступления. Суд назначил наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.