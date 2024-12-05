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Posted 5 декабря, 08:36

Published 5 декабря, 08:36

Modified 5 декабря, 08:38

Updated 5 декабря, 08:38

Граждане Узбекистана

В Новосибирске мигранта из Узбекистана осудили за пересечение границы

5 декабря 2024, 08:36
Фото: 1MI. Граждане Узбекистана
Гражданина Узбекистана привлекли к ответственности за незаконное пересечение границы Российской Федерации, сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

Суд установил, что в апреле 2024 года гражданин Узбекистана, которому было запрещено въезжать в Россию на пять лет, предпринял попытку снова попасть на территорию страны. В период с 20 апреля по 6 мая 2024 года он находился на родине, где оформил новый паспорт, подменив свои личные данные на имя другого гражданина.

2 июня 2024 года, мужчина приехал в Россию через пункт пропуска и предъявил паспорт с поддельными данными. Пограничники, не заметив обмана, позволили ему пересечь границу. Однако, после того как он продолжил свой путь в Россию, нарушение выявили и возбудили уголовное дело.

Обвиняемый признал свою вину в совершении преступления. Суд назначил наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Узбекистан#Пограничники#Лишение свободы
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