В Новосибирске мигранта из Узбекистана осудили за пересечение границы

Суд установил, что в апреле 2024 года гражданин Узбекистана, которому было запрещено въезжать в Россию на пять лет, предпринял попытку снова попасть на территорию страны. В период с 20 апреля по 6 мая 2024 года он находился на родине, где оформил новый паспорт, подменив свои личные данные на имя другого гражданина.