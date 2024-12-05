В Новосибирске мошенники делают дропперов из подростков и ставят их на счетчик

Их кураторы начали угрожать и требовать в короткий срок сотни миллионов рублей. Тогда один из жертв обратился к родителю. В дело вмешали Русскую дружину. Удалось поймать два организатора, а другой находится в розыске. Пенсионерку обманули на 300 тысяч в Новосибирске.