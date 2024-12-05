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Posted 5 декабря, 08:09

Published 5 декабря, 08:09

Modified 5 декабря, 08:11

Updated 5 декабря, 08:11

Подростков вовлекают в разные схемы

В Новосибирске мошенники делают дропперов из подростков и ставят их на счетчик

5 декабря 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney. Подростков вовлекают в разные схемы
Новосибирских подростков вовлекают в преступные схемы, ставя их на счетчик: об этом рассказала одна из жертв.

Дропперами являются те люди, через чьи счета обналичивают деньги в преступных схемах. С помощью карт снимают незаконные средства: выводят деньги со ставок, казино и других мошеннических тем. Для этих целей привлекают подростков и нуждающихся в деньгах людей, которые готовы пойти на легкий заработок.

Такая ситуация происходит и с новосибирскими школьниками. Подросткам предложили за вознаграждение искать людей и предлагать им оформить карты, чтобы проводить с их счетов криптовалюту. Один из таких подопечных украл 2 млн рублей. В итоге, детей поставили на счетчик, пишет infopro54.

Их кураторы начали угрожать и требовать в короткий срок сотни миллионов рублей. Тогда один из жертв обратился к родителю. В дело вмешали Русскую дружину. Удалось поймать два организатора, а другой находится в розыске. Пенсионерку обманули на 300 тысяч в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Банковские карты#Подростки#Мошенники#Обман
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