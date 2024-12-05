В Новосибирске серийный похититель велосипедов пригрозил расправой юристу

Posted 5 декабря, 07:09
Published 5 декабря, 07:09
Modified 5 декабря, 07:11
Updated 5 декабря, 07:11
Похититель украл 32 велосипеда в Новосибирске. Его задержали весной 2024 года. На днях в суде прошло предварительное заседание по его делу. Сторону потерпевших представлял юрист Дмитрий.
Как рассказал защитник, вор стал угрожать ему расправой. На него подсудимый якобы обещал натравить своих друзей, пишет «Прецедент». Теперь Дмитрий боится за свою жизнь и считает эти угрозы не пустыми словами, так как обвиняемый является «матерым жуликом». Он намерен обратиться к правоохранителям, чтобы те его защитили.
Примечательно, но именно Дмитрий с поличным поймал данного воришку. Сам же возможный преступник свою вину не признает, прощение не просит и ущерб не возмещает. Тем временем Новосибирский суд смягчил приговор похитителю человека.