В Новосибирске серийный похититель велосипедов пригрозил расправой юристу

Как рассказал защитник, вор стал угрожать ему расправой. На него подсудимый якобы обещал натравить своих друзей, пишет «Прецедент». Теперь Дмитрий боится за свою жизнь и считает эти угрозы не пустыми словами, так как обвиняемый является «матерым жуликом». Он намерен обратиться к правоохранителям, чтобы те его защитили.