В Новосибирске школьница попалась на воровстве — недавно она дралась у «Сан Сити»

Там выяснилось, что одна из девочек недавно была участницей драки возле ТЦ «Сан Сити». В тот день на девочку набросились две сверстницы и начали ее избивать руками и ногами, а также тягать за волосы. В числе нападавших была нарушительница закона. Что было с предполагаемыми воровками дальше, в ГБР не уточнили.