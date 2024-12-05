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Posted 5 декабря, 08:08

Published 5 декабря, 08:08

Modified 5 декабря, 08:10

Updated 5 декабря, 08:10

Девочки нарушают закон

В Новосибирске школьница попалась на воровстве — недавно она дралась у «Сан Сити»

5 декабря 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney. Девочки нарушают закон

Новосибирскую школьницу поймали на воровстве после драки у «Сан Сити»

В Новосибирске задержали девочку за кражу: как рассказали в АБ «Гвардия», недавно она подралась возле ТРЦ.

Все произошло 4 декабря в магазине Ленинского района. Продавцы вызвали на место ГБР, так как поймали с поличным на воровстве двух школьниц. Девочкам по 12 лет. На их счету уже три подобных преступления.

Бойцы позвонили их родителям и вызвали на место, однако как оказалось, все они были пьяны и спасти своих детей они бы не смогли. Тогда несовершеннолетних отправили в полицию.

Там выяснилось, что одна из девочек недавно была участницей драки возле ТЦ «Сан Сити». В тот день на девочку набросились две сверстницы и начали ее избивать руками и ногами, а также тягать за волосы. В числе нападавших была нарушительница закона. Что было с предполагаемыми воровками дальше, в ГБР не уточнили.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Школьники#Кража#Драка#Воровство#Вор#Гвардия
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