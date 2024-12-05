В Новосибирске школьница попалась на воровстве — недавно она дралась у «Сан Сити»

Posted 5 декабря, 08:08
Published 5 декабря, 08:08
Modified 5 декабря, 08:10
Updated 5 декабря, 08:10
Все произошло 4 декабря в магазине Ленинского района. Продавцы вызвали на место ГБР, так как поймали с поличным на воровстве двух школьниц. Девочкам по 12 лет. На их счету уже три подобных преступления.
Бойцы позвонили их родителям и вызвали на место, однако как оказалось, все они были пьяны и спасти своих детей они бы не смогли. Тогда несовершеннолетних отправили в полицию.
Там выяснилось, что одна из девочек недавно была участницей драки возле ТЦ «Сан Сити». В тот день на девочку набросились две сверстницы и начали ее избивать руками и ногами, а также тягать за волосы. В числе нападавших была нарушительница закона. Что было с предполагаемыми воровками дальше, в ГБР не уточнили.