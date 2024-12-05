В Новосибирске водитель сбил пешеходов на тротуаре

Posted 5 декабря, 06:28
Published 5 декабря, 06:28
Modified 5 декабря, 06:30
Updated 5 декабря, 06:30
На проспекте Дзержинского случилось происшествие с пешеходами. Их сбил автомобиль возле ТЦ «Роща». Произошло это на тротуаре. Пострадали мужчина и женщина.
Как говорят свидетели случившегося, автомобилист перепутал педали и на полном ходу сбил людей. После случившегося он сразу сдал назад. В настоящий момент ГАИ информацию не прокомментировали. Жертвам ДТП вызвали скорую.
Новосибирцы в ужасе от данного дорожно-транспортного происшествия. Они комментируют инцидент в социальных сетях:
«Как можно перепутать передачи? Старикам здоровья, водителя на переэкзаменовку. Может он был не совсем трезвый?»;
«И таким… ещё и права выдают, если они у них вообще есть»;
«Ужас какой! Людям выздоровления скорейшего!»;
«Голову бы перепутал».