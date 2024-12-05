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Posted 5 декабря, 06:28

Published 5 декабря, 06:28

Modified 5 декабря, 06:30

Updated 5 декабря, 06:30

Пострадали люди

В Новосибирске водитель сбил пешеходов на тротуаре

5 декабря 2024, 06:28
Фото: 1MI. Пострадали люди
В Новосибирске водитель сбил людей, идущих по тротуару: подробности дали очевидцы в соцсетях.

На проспекте Дзержинского случилось происшествие с пешеходами. Их сбил автомобиль возле ТЦ «Роща». Произошло это на тротуаре. Пострадали мужчина и женщина.

Как говорят свидетели случившегося, автомобилист перепутал педали и на полном ходу сбил людей. После случившегося он сразу сдал назад. В настоящий момент ГАИ информацию не прокомментировали. Жертвам ДТП вызвали скорую.

Новосибирцы в ужасе от данного дорожно-транспортного происшествия. Они комментируют инцидент в социальных сетях:

«Как можно перепутать передачи? Старикам здоровья, водителя на переэкзаменовку. Может он был не совсем трезвый?»;
«И таким… ещё и права выдают, если они у них вообще есть»;
«Ужас какой! Людям выздоровления скорейшего!»;
«Голову бы перепутал».
Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Пострадавшие
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