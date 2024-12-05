В Новосибирской области стало известно о ситуации с менингитом у детей

Posted 5 декабря, 01:30
Published 5 декабря, 01:30
Modified 5 декабря, 01:32
Updated 5 декабря, 01:32
По данным ведомства, текущая ситуация с заболеваемостью не вызывает опасений. Дети болеют менингитом редко. В период с осени 2024 года было зарегистрировано лишь пару таких случаев. Этот уровень не отстает от многолетних показателей.
Тем временем в области выросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19. И это лишь за одну неделю. Случаев гриппа не зафиксировано. Сейчас в регионе частично закрывают десятки школ и детских садиков. Ученики сидят на карантине из-за заболеваемости ОРВИ.
Недавно в регионе сообщили, что здесь стремительно развивается пневмония у заболевших. На деле же обстановка с этим стабильная.