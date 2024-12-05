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Posted 5 декабря, 01:30

Published 5 декабря, 01:30

Modified 5 декабря, 01:32

Updated 5 декабря, 01:32

Дети болеют не часто

В Новосибирской области стало известно о ситуации с менингитом у детей

5 декабря 2024, 01:30
Фото: Изображение Midjourney. Дети болеют не часто
В Новосибирской области доложили про ситуацию с менингитом среди несовершеннолетних: об этом информировал Роспотребнадзор.

По данным ведомства, текущая ситуация с заболеваемостью не вызывает опасений. Дети болеют менингитом редко. В период с осени 2024 года было зарегистрировано лишь пару таких случаев. Этот уровень не отстает от многолетних показателей.

Тем временем в области выросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19. И это лишь за одну неделю. Случаев гриппа не зафиксировано. Сейчас в регионе частично закрывают десятки школ и детских садиков. Ученики сидят на карантине из-за заболеваемости ОРВИ.

Недавно в регионе сообщили, что здесь стремительно развивается пневмония у заболевших. На деле же обстановка с этим стабильная.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Дети#ОРВИ#Здоровье#Болезнь#Заболеваемость
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