В Новосибирской области стало известно о ситуации с менингитом у детей

Тем временем в области выросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19. И это лишь за одну неделю. Случаев гриппа не зафиксировано. Сейчас в регионе частично закрывают десятки школ и детских садиков. Ученики сидят на карантине из-за заболеваемости ОРВИ.