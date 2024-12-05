Взгляните на ночное небо 6 декабря — форма месяца расскажет о погоде на зиму

Епископом Воронежским Митрофан стал в 1682 году, в сложный для церкви период. Он боролся с суевериями и укреплял позиции православной веры, не забывая о мирской жизни. Особенно тёплыми были его отношения с Петром I: святитель поддерживал реформы молодого царя, а тот высоко ценил его мудрость и духовную поддержку.