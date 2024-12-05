Жители Новосибирска высказались о повышении цен на проезд в общественном транспорте

Posted 5 декабря, 13:19
Published 5 декабря, 13:19
Modified 5 декабря, 13:21
Updated 5 декабря, 13:21
В Новосибирске предложили поднять проезд до 40 рублей — это цена за разовую поездку в общественном транспорте, а именно метро, автобусах, трамваях, троллейбусах.
Повышение связано с повышением оплаты труда, цен на ремонт, бензин и техобслуживания. Повышение планируется не раньше 23 декабря. Сейчас мэрия готовит проект постановления.
Однако не все горожане остались довольны данным решением. Последний раз стоимость проезда повышали в 2023 году. Сейчас прокатиться на любом транспорте стоит 35 рублей, а повышение на 5 рублей не оставило равнодушным новосибирцев:
«А метро за что повышение? Ветки не строят, а гсм им не покупать. Потока людей столько что в плюсе в хорошем по сравнению с автобусами»;
«Перевозчики не хотят более комфортные условия для пассажиров сделать например»;
«Не особо заметно обслуживание транспорта, а тариф повышают»;
«На ПЯТЬ рублей подняли, а нытья как будто на 100. Себе желаем повышения зп, а другим зачем это!»;
«Дешевле на своей машине кататься».