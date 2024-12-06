День рождения Санта-Клауса и памяти Александра Невского: какие праздники 6 декабря

Александр Невский — один из самых почитаемых святых Русской православной церкви. В историю он вошёл как защитник Руси, одержавший победы в Невской битве (1240 год) и Ледовом побоище (1242 год). Его канонизировали в 1547 году за заслуги перед Церковью и народом.