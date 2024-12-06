Директора «СпецТрансСтрой» арестовали в Новосибирске за мошенничество на 130 млн

Posted 6 декабря, 08:54
Published 6 декабря, 08:54
Modified 6 декабря, 08:56
Updated 6 декабря, 08:56
Сергея Арапова — главу компании «СпецТрансСтрой», задержали 5 декабря вместе с его замом Виталием Сукачом.
Его подозревают в превышении полномочий и хищении более чем 130 млн рублей при выполнении госзаказа. Деньги были присвоены из бюджета на реконструкцию центра «Вектор» и строительства водоснабжения в Татарске.
Заместителя отправили домой, но ему запретили общаться с фигурантами дела, пользоваться телефоном и интернетом, а вот его начальнику избрали другую меру пресечения. Арапова арестовали на два месяца, до 2 февраля 2025 года, пока идет расследование.