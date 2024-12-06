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Posted 6 декабря, 08:54

Published 6 декабря, 08:54

Modified 6 декабря, 08:56

Updated 6 декабря, 08:56

Директора арестовали

Директора «СпецТрансСтрой» арестовали в Новосибирске за мошенничество на 130 млн

6 декабря 2024, 08:54
Фото: 1MI. Директора арестовали
В Новосибирске был арестован директор строительной компании по делу о многомиллионном мошенничестве, о чем передает прокуратура.

Сергея Арапова — главу компании «СпецТрансСтрой», задержали 5 декабря вместе с его замом Виталием Сукачом.

Его подозревают в превышении полномочий и хищении более чем 130 млн рублей при выполнении госзаказа. Деньги были присвоены из бюджета на реконструкцию центра «Вектор» и строительства водоснабжения в Татарске.

Заместителя отправили домой, но ему запретили общаться с фигурантами дела, пользоваться телефоном и интернетом, а вот его начальнику избрали другую меру пресечения. Арапова арестовали на два месяца, до 2 февраля 2025 года, пока идет расследование.

Видео: прокуратура НСО.
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