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Posted 6 декабря, 02:22

Published 6 декабря, 02:22

Modified 6 декабря, 02:24

Updated 6 декабря, 02:24

Электричка встала

Электричка застряла между станциями в Новосибирске — что происходит

6 декабря 2024, 02:22
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Электричка встала

В Новосибирске электричка застряла между двумя станциями

В Новосибирске электропоезд остановился между станциями, о чем сообщают читатели Atas.info.

Инцидент произошел с электричкой, следовавшей из Черепаново. Электропоезд остановился между станциями «Сеятель» и «Нижняя Ельцовка». Как говорят очевидцы, там отвалился токоприемник, в результате чего, движение было остановлено. Пассажиров на улицу не выпускают, что и понятно по технике безопасности. Задержка составляет почти час.

Аналогичная ситуация была с электричкой, следовавшей из Бердска до Новосибирска. Поезд не доехал до станции «Сеятель». Машинист остановил состав. В итоге, задержка составила около 20-30 минут.

Как рассказали читатели Atas.info, 5 декабря с задержкой приехала электричка из Новосибирска до Тогучина. Машинист предупредил об этом во время движения. Связано это с поломкой, но какой именно — неизвестно. Электропоезд приехал позже на полчаса. Тем временем в городе поднимут стоимость проезда.

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