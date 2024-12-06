Электричка застряла между станциями в Новосибирске — что происходит

Posted 6 декабря, 02:22
Published 6 декабря, 02:22
Modified 6 декабря, 02:24
Updated 6 декабря, 02:24
Инцидент произошел с электричкой, следовавшей из Черепаново. Электропоезд остановился между станциями «Сеятель» и «Нижняя Ельцовка». Как говорят очевидцы, там отвалился токоприемник, в результате чего, движение было остановлено. Пассажиров на улицу не выпускают, что и понятно по технике безопасности. Задержка составляет почти час.
Аналогичная ситуация была с электричкой, следовавшей из Бердска до Новосибирска. Поезд не доехал до станции «Сеятель». Машинист остановил состав. В итоге, задержка составила около 20-30 минут.
Как рассказали читатели Atas.info, 5 декабря с задержкой приехала электричка из Новосибирска до Тогучина. Машинист предупредил об этом во время движения. Связано это с поломкой, но какой именно — неизвестно. Электропоезд приехал позже на полчаса. Тем временем в городе поднимут стоимость проезда.