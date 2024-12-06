Электричка застряла между станциями в Новосибирске — что происходит

Как рассказали читатели Atas.info, 5 декабря с задержкой приехала электричка из Новосибирска до Тогучина. Машинист предупредил об этом во время движения. Связано это с поломкой, но какой именно — неизвестно. Электропоезд приехал позже на полчаса. Тем временем в городе поднимут стоимость проезда.