История лебединого одиночества: печальная история лебедя из Кольцово

Лебеди отличаются высокой привязанностью друг к другу. Их совместная жизнь включает заботу о гнезде, высиживание яиц и воспитание птенцов. Зимуют эти птицы на водоемах с незамерзающей водой. Они способны выдерживать морозы благодаря густому слою пуха и особому строению перьев, но для полноценного существования у них не должно быть источников стресса. Разлука с партнером негативно сказывается на их здоровье.