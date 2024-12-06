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Posted 6 декабря, 09:13

Published 6 декабря, 09:13

Modified 6 декабря, 09:15

Updated 6 декабря, 09:15

Стая лебедей

История лебединого одиночества: печальная история лебедя из Кольцово

6 декабря 2024, 09:13
Фото: 1MI. Стая лебедей
В Новосибирской области развернулась настоящая драма вокруг пары лебедей из парка в Кольцово. С наступлением холодов птицы оказались разлучены, и весь город наблюдал за тем, что будет с одиноким лебедем.

Кая и Герду — так прозвали птиц местные жители — в Кольцово ждали с трепетом. Их прибытие из Самарского питомника обещало стать началом новой истории для парка: грациозные птицы должны были привлечь внимание местных жителей и гостей. Летом они плавали, вызывая восхищение посетителей, которые не упускали возможности сфотографировать их величавые фигуры. Но все изменилось с приходом осени.

Лебеди в Кольцово летомЛебеди в Кольцово летом
Пара лебедей летом 2024Пара лебедей летом 2024
Лебеди в Кольцово летом. Фото: Telegram-чат «Кольцово»

Исчезновение Герды

12 ноября жители заметили, что один из лебедей исчез — предположительно это была Герда. Пруд, еще недавно полный жизни, казался опустевшим и безмолвным. В администрации парка заявили, что лебедь улетел.

«Обращаем ваше внимание, что он действительно улетел, а не погиб», — уверяли представители парка.

Справка

Лебеди-шипуны — это водоплавающие птицы, известные своим моногамным образом жизни. В большинстве случаев они образуют пару на всю жизнь. Если один из партнеров погибает или исчезает, второй остается один на долгие годы, а иногда на всю жизнь.

Лебеди отличаются высокой привязанностью друг к другу. Их совместная жизнь включает заботу о гнезде, высиживание яиц и воспитание птенцов. Зимуют эти птицы на водоемах с незамерзающей водой. Они способны выдерживать морозы благодаря густому слою пуха и особому строению перьев, но для полноценного существования у них не должно быть источников стресса. Разлука с партнером негативно сказывается на их здоровье.

Однако эту версию встретили с сомнением. Местные утверждали, что у птицы была подрезана часть крыльев, чтобы она не покинула пределы озера. Вопросов становилось больше, чем ответов, а вместе с ними — и жалоб.

Местные активисты начали привлекать внимание общественности к судьбе Кая. Птицу, оставшуюся одну в морозные дни, в итоге закрыли в тесной теплице, где она, по словам очевидцев, металась, ударяясь о стены клювом.

«Он будто искал Герду, звал ее», — поделилась жительница Кольцово Елена Сергеевна.
Теплица, в которой держали лебедяТеплица, в которой держали лебедя
Теплица, в которой держали лебедя. Фото: Министерство природы Новосибирской области

Реакция властей

К ситуации подключились Минприроды региона и Росприроднадзор. Было проведено обследование, подтвердившее опасения жителей: условия содержания лебедя были неудовлетворительными. Вскоре появилась информация о том, что лебедя планируют перевезти на Алтай.

«Зачем ему ехать так далеко? — задавались вопросом активисты. — Почему нельзя найти для него надежное место здесь?»

Тем временем орнитологи провели осмотр Кая и вынесли вердикт: лебедь здоров. В администрации парка начали искать более подходящий дом для птицы.

Новая жизнь в Новосибирском зоопарке

5 декабря Кая перевезли в Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило. Здесь, в условиях опытного содержания, он обретет покой на зиму.

«Лебедь абсолютно здоров. Мы передали его в зоопарк, где у него будет всё необходимое», — сообщили представители парка.
Лебедь в Новосибирском зоопаркеЛебедь в Новосибирском зоопарке
Лебедь в Новосибирском зоопарке. Фото: Администрация парка Кольцово

Новосибирский зоопарк славится своим подходом к содержанию лебедей. Здесь находится собственное Лебединое озеро, а в холодное время года птицы живут в тёплых павильонах. Завотделом орнитологии Елена Мелешко рассказала:

«Лебеди, гуси и утки прекрасно переносят морозы, но для безопасности мы переводим их в вольеры. У нас уже есть опыт работы с такими птицами, и мы рады, что у лебедя появится шанс на спокойную жизнь».

Реакция новосибирцев

История Кая растрогала многих. Его одиночество стало символом не только утраты, но и стойкости. Кто-то вспоминал строки из сказки Андерсена, кто-то сравнивал его с героем из русских народных песен.

«Он так и остался Каем, потерявшим свою Герду», — грустно заметила одна из посетительниц парка Евгения, которая приходила кормить птиц все лето.

Теперь Кай будет зимовать в тепле, но неизвестно, сможет ли он вновь обрести пару. Также пока неизвестна судьба второго лебедя. Местные жизни все еще не теряют надежду, что он жив и вскоре будет найден.

Переезд отменяется: одинокий лебедь из Кольцово нашел приют в Новосибирском зоопарке
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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Птицы#Животные#Парк#Лебеди
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