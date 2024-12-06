Как сохранить мультиварку и готовить вкусные блюда: советы эксперта Авито Услуг

Posted 6 декабря, 08:45
Published 6 декабря, 08:45
Modified 6 декабря, 08:47
Updated 6 декабря, 08:47
Чтобы избежать подобных ситуаций и продлить срок службы вашего кухонного помощника, эксперт Авито Услуг Константин Новиков, специалист по ремонту бытовой техники, поделился полезными советами.
Одной из распространенных причин поломки мультиварок становится превышение допустимого уровня жидкости в чаше. Когда суп или другая жидкость «убегает», это может привести к повреждению нагревательного элемента или засору вентиляционных отверстий. Для предотвращения подобных проблем используйте мерные метки на чаше.
Замена нагревательного элемента обойдётся в сумму от 2 до 3 тысяч рублей, тогда как простой контроль за уровнем жидкости позволяет полностью исключить этот риск.
Антипригарное покрытие чаши требует бережного обращения. Царапины и сколы не только портят внешний вид, но и могут стать причиной пригорания продуктов. Более того, поврежденное покрытие ускоряет износ внутренних механизмов устройства.
Чтобы минимизировать риск повреждений используйте только силиконовые или деревянные лопатки и ложки. Главное — избегайте металлических аксессуаров, которые могут поцарапать поверхность.
Если чаша все же оказалась повреждена, то заменить ее не составит труда. Важно только подобрать модель, совместимую с вашей мультиваркой. Такие чаши легко найти в магазинах бытовой техники или заказать онлайн.
После каждого использования важно тщательно мыть крышку и уплотнительное кольцо. Остатки пищи и жира могут накапливаться, что приводит к неприятным запахам, снижению герметичности и ухудшению качества приготовленных блюд.
«Регулярная очистка занимает всего несколько минут, но избавляет от множества проблем, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта», — подчеркнул Константин.
Чтобы очистить крышку:
Переполнение чаши мультиварки приводит к избыточной нагрузке на замковый механизм и нагревательные элементы. Это может стать причиной деформации крышки, поломки замка или других серьезных неисправностей.
Эксплуатация устройства в рамках его технических характеристик позволит избежать большинства проблем. Если же игнорировать рекомендации производителя, то ремонт замкового механизма обойдется примерно в 1–2 тысячи рублей.
Замедление процесса приготовления может быть связано с загрязнением термодатчика. Этот элемент отвечает за точное измерение температуры и корректное функционирование устройства.
Очистка термодатчика — простая процедура, которую можно выполнить самостоятельно:
Регулярный уход за термодатчиком не только продлит срок службы устройства, но и предотвратит более серьёзные поломки, ремонт которых может стоить от 3 до 4 тысяч рублей.
Мультиварка — удобный и многофункциональный прибор, который при правильном уходе служит долгие годы. Соблюдение простых правил эксплуатации и регулярное обслуживание помогут избежать поломок и сохранят ваши блюда вкусными.
«Внимание к мелочам — лучший способ продлить срок службы техники. Чуть больше заботы сегодня избавит вас от затрат завтра», — считает мастер Константин Новиков.
Помните: грамотное обращение с бытовыми приборами не только экономит деньги, но и делает процесс готовки более комфортным и безопасным.