Колбаса и сосиски резко подорожают — когда ждать роста цен

Posted 6 декабря, 10:15
Published 6 декабря, 10:15
Modified 6 декабря, 10:17
Updated 6 декабря, 10:17
Производители колбасных изделий в России уже предупреждают торговые сети об ощутимом повышении стоимости их продукции. Вероятно, цены взлетят минимум на 10%.
Произойдет это в 2025 году, сообщают источники, знакомые с ситуацией на рынке. Многие крупные торговые бренды уже анонсировали новую наценку.
Отметим, что последнее повышение цен на колбасу было лишь в 2023 году. Продукт не «прыгает» в цене, как это происходит с социально-значимыми товарами (яйца, масло).
Однако если повышение будет необоснованным, то ситуацию будут уже проверять другие специалисты. Об этом ранее предупреждали новосибирских предпринимателей.