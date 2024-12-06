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Posted 6 декабря, 10:15

Published 6 декабря, 10:15

Modified 6 декабря, 10:17

Updated 6 декабря, 10:17

Колбаса станет дороже

Колбаса и сосиски резко подорожают — когда ждать роста цен

6 декабря 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney. Колбаса станет дороже

В Новосибирске резко подорожают колбаса и сосиски

В Новосибирской области взлетят цены на колбасу: рассказываем, когда ждать повышения.

Производители колбасных изделий в России уже предупреждают торговые сети об ощутимом повышении стоимости их продукции. Вероятно, цены взлетят минимум на 10%.

Произойдет это в 2025 году, сообщают источники, знакомые с ситуацией на рынке. Многие крупные торговые бренды уже анонсировали новую наценку.

Отметим, что последнее повышение цен на колбасу было лишь в 2023 году. Продукт не «прыгает» в цене, как это происходит с социально-значимыми товарами (яйца, масло).

Однако если повышение будет необоснованным, то ситуацию будут уже проверять другие специалисты. Об этом ранее предупреждали новосибирских предпринимателей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Цены#Продукты#Стоимость#Товар
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