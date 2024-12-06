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Posted 6 декабря, 08:54

Published 6 декабря, 08:54

Modified 6 декабря, 08:56

Updated 6 декабря, 08:56

Лось погиб

Лось на трассе стал причиной серьезного ДТП под Новосибирском

6 декабря 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney. Лось погиб

В Новосибирской области на трассе сбили лося

На новосибирской трассе погиб лось: подробности дали очевидцы в соцсетях.

Все произошло на трассе в Колыванском районе. Водитель управлял автомобилем Subaru Forester. Он нарушил скоростной режим, установленный дорожными знаками и сбил крупное животное. Это был лось.

На место вызывали сотрудников ГАИ. Они устанавливали все обстоятельства случившегося. Как выяснилось позже, зверь погиб. Сам автомобилист не пострадал.

Видео: АСТ-54.

Теперь ему придется выплачивать штраф и чинить свою машину. Многих новосибирцев задел данный инцидент. Они оставляют комментарии в соцсетях:

«Бывает выбегают, что даже среагировать не успеваешь»;
«А как осуществляется безопасность движения? Как защищают водителей от животных Почему водители страдают?»;
«Нужно ездить по знакам, а не гонять, вот и весь секрет»;
«Зверь кстати, не маленький поэтому водителю очень повезло».

Недавно охотник случайно подстрелил людей. Женщина погибла.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Животные#Гибель#Лось#Колыванский район
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