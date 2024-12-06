Лось на трассе стал причиной серьезного ДТП под Новосибирском

Posted 6 декабря, 08:54
Published 6 декабря, 08:54
Modified 6 декабря, 08:56
Updated 6 декабря, 08:56
Все произошло на трассе в Колыванском районе. Водитель управлял автомобилем Subaru Forester. Он нарушил скоростной режим, установленный дорожными знаками и сбил крупное животное. Это был лось.
На место вызывали сотрудников ГАИ. Они устанавливали все обстоятельства случившегося. Как выяснилось позже, зверь погиб. Сам автомобилист не пострадал.
Теперь ему придется выплачивать штраф и чинить свою машину. Многих новосибирцев задел данный инцидент. Они оставляют комментарии в соцсетях:
«Бывает выбегают, что даже среагировать не успеваешь»;
«А как осуществляется безопасность движения? Как защищают водителей от животных Почему водители страдают?»;
«Нужно ездить по знакам, а не гонять, вот и весь секрет»;
«Зверь кстати, не маленький поэтому водителю очень повезло».
Недавно охотник случайно подстрелил людей. Женщина погибла.