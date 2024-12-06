Мэр Новосибирска рассказал о поставке крупной партии новой снегоуборочной техники

Как отметил градоначальник, эта поставка — часть масштабной кампании по обновлению парка коммунальной техники, которая стартовала в 2024 году. Всего в этом году Новосибирск закупил 112 единиц специализированной техники, значительная часть которой уже используется на улицах города.