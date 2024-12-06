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Posted 6 декабря, 07:09

Published 6 декабря, 07:09

Modified 6 декабря, 07:11

Updated 6 декабря, 07:11

Снегоуборочная техника

Мэр Новосибирска рассказал о поставке крупной партии новой снегоуборочной техники

6 декабря 2024, 07:09
Фото: telegram-канал мэра Максима Кудрявцева. Снегоуборочная техника
Новосибирск пополнился новой партией снегоуборочной техники, сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о поступлении в город очередной партии уборочной техники, необходимой для борьбы с зимними снегопадами. Новость появилась в его официальном Telegram-канале, где он поделился подробностями и планами городских служб на зимний период.

«На днях поступила очередная партия: 22 комбинированные дорожные машины и 20 мини-погрузчиков. До 15 декабря ожидаем ещё 10 вакуумно-уборочных машин.», — сообщил глава города.

Как отметил градоначальник, эта поставка — часть масштабной кампании по обновлению парка коммунальной техники, которая стартовала в 2024 году. Всего в этом году Новосибирск закупил 112 единиц специализированной техники, значительная часть которой уже используется на улицах города.

Видео: telegram-канал мэра Максима Кудрявцева. Обзор снегоуборочной техники

Напомним, ндавно дорожно-эксплуатационные службы Новосибирска перевели на усиленный режим работы. Ежедневно на уборку выходит от 250 до 300 единиц техники, что позволяет справляться с основным объемом осадков. Новая техника будет распределена между районами города после проверки в крупнейшем Дорожно-эксплуатационном управлении (ДЭУ-1).

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Видео#Новосибирск#Зима#Снег#Уборка#Техника#Снегопад#Максим Кудрявцев
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