Мэр Новосибирска рассказал о поставке крупной партии новой снегоуборочной техники

Posted 6 декабря, 07:09
Published 6 декабря, 07:09
Modified 6 декабря, 07:11
Updated 6 декабря, 07:11
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о поступлении в город очередной партии уборочной техники, необходимой для борьбы с зимними снегопадами. Новость появилась в его официальном Telegram-канале, где он поделился подробностями и планами городских служб на зимний период.
«На днях поступила очередная партия: 22 комбинированные дорожные машины и 20 мини-погрузчиков. До 15 декабря ожидаем ещё 10 вакуумно-уборочных машин.», — сообщил глава города.
Как отметил градоначальник, эта поставка — часть масштабной кампании по обновлению парка коммунальной техники, которая стартовала в 2024 году. Всего в этом году Новосибирск закупил 112 единиц специализированной техники, значительная часть которой уже используется на улицах города.
Напомним, ндавно дорожно-эксплуатационные службы Новосибирска перевели на усиленный режим работы. Ежедневно на уборку выходит от 250 до 300 единиц техники, что позволяет справляться с основным объемом осадков. Новая техника будет распределена между районами города после проверки в крупнейшем Дорожно-эксплуатационном управлении (ДЭУ-1).