Новосибирский фотограф распространил в соцсетях обнаженные фото клиентки

Posted 6 декабря, 05:27
Published 6 декабря, 05:27
Modified 6 декабря, 05:29
Updated 6 декабря, 05:29
Женщина познакомилась с фотографом через социальные сети. Он предложил ей устроить обнаженную фотосессию, скинул снимки для примера из его коллекции, на что сибирячка согласилась.
Правда, было одно условие: кадры нельзя было выкладывать в соцсетях. Этот словесный договор был нарушен. Мужчина распространил снимки, но не в свободном доступе: кадры могли смотреть пользователи, у которых куплена ежемесячная подписка на канал, стоимостью от 200 до 1000 рублей.
Узнав о том, что платный контент с ее фото видят другие, женщина попросила их удалить, но фотограф отказался и заблокировал клиентку. Тогда она направилась в полицию. Дело возбуждено не было.
Обманутая жительница Новосибирска пошла в суд. Она затребовала компенсации в 100 тысяч рублей, так как из-за стресса у нее пропал сон и аппетит. В итоге, суд запретил публиковать фотографу ее снимки. Также его обязали выплатить 10 тысяч рублей за моральный вред. Новосибирская студентка продает девственность за 15 тысяч долларов.