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Posted 6 декабря, 05:27

Published 6 декабря, 05:27

Modified 6 декабря, 05:29

Updated 6 декабря, 05:29

Женщина устроила обнаженную фотосессию и была обманута

Новосибирский фотограф распространил в соцсетях обнаженные фото клиентки

6 декабря 2024, 05:27
Фото: 1MI. Женщина устроила обнаженную фотосессию и была обманута
В Новосибирске фотограф опубликован интимные фото клиентки, о чем сообщил Калининский районный суд.

Женщина познакомилась с фотографом через социальные сети. Он предложил ей устроить обнаженную фотосессию, скинул снимки для примера из его коллекции, на что сибирячка согласилась.

Правда, было одно условие: кадры нельзя было выкладывать в соцсетях. Этот словесный договор был нарушен. Мужчина распространил снимки, но не в свободном доступе: кадры могли смотреть пользователи, у которых куплена ежемесячная подписка на канал, стоимостью от 200 до 1000 рублей.

Узнав о том, что платный контент с ее фото видят другие, женщина попросила их удалить, но фотограф отказался и заблокировал клиентку. Тогда она направилась в полицию. Дело возбуждено не было.

Обманутая жительница Новосибирска пошла в суд. Она затребовала компенсации в 100 тысяч рублей, так как из-за стресса у нее пропал сон и аппетит. В итоге, суд запретил публиковать фотографу ее снимки. Также его обязали выплатить 10 тысяч рублей за моральный вред. Новосибирская студентка продает девственность за 15 тысяч долларов.

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