Новосибирский фотограф распространил в соцсетях обнаженные фото клиентки

Обманутая жительница Новосибирска пошла в суд. Она затребовала компенсации в 100 тысяч рублей, так как из-за стресса у нее пропал сон и аппетит. В итоге, суд запретил публиковать фотографу ее снимки. Также его обязали выплатить 10 тысяч рублей за моральный вред. Новосибирская студентка продает девственность за 15 тысяч долларов.