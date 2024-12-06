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Posted 6 декабря, 09:48

Published 6 декабря, 09:48

Modified 6 декабря, 09:50

Updated 6 декабря, 09:50

Теплостанция в Новосибирске

Отсутствие тепла и аварии на сетях: мэрия Новосибирска будет судиться с СГК

6 декабря 2024, 09:48
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Теплостанция в Новосибирске

Мэрия Новосибирска намерена судиться с СГК из-за отсутствия тепла

Мэрия Новосибирска подала иск против Новосибирской теплосетевой компании (НТСК), сообщил глава города Максим Кудрявцев.

Горадминистрация намерена через суд требовать выполнения обязательств по модернизации теплосетей. Мэр города Максим Кудрявцев заявил, что текущая ситуация требует решительных действий, поскольку износ инфраструктуры и жалобы жителей уже не могут оставаться без внимания.

По словам градоначальника, в 2023 году НТСК обязалась инвестировать 1,5 миллиарда рублей в обновление 81 объекта. Однако проверка показала, что фактические вложения составили лишь 680 млн рублей. В то же время компания продолжает стабильно получать прибыль.

«Отопительный сезон этого года идет непросто, вскрываются дефекты теплосетей, решать проблемы приходится практически вручную. Совершенно справедливы и жалобы жителей на разрытия, благоустройство которых растягивается не несколько месяцев. Считаю, что исполнитель концессии должен понять, что срыва предусмотренных планом мероприятий мы не допустим», — заявил Максим Кудрявцев.

Власти города разработали комплекс мер, чтобы заставить концессионера строго соблюдать условия соглашения. Среди них — обращение в суд. Кудрявцев подчеркнул, что если исковые требования будут удовлетворены, НТСК обяжут выполнить весь объем предусмотренных работ, а также выплатить штрафные санкции.

В текущем отопительном сезоне сотни домов оставались без тепла. При этом СГК продолжают вести работы на теплосетях, несмотря на то, что ремонтный сезон завершен. Кроме того, Новосибирск не получил паспорт готовности к зиме.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Суд#Тепло#Отопление#Отопительный сезон#СГК
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