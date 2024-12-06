Отсутствие тепла и аварии на сетях: мэрия Новосибирска будет судиться с СГК

Posted 6 декабря, 09:48
Published 6 декабря, 09:48
Modified 6 декабря, 09:50
Updated 6 декабря, 09:50
Горадминистрация намерена через суд требовать выполнения обязательств по модернизации теплосетей. Мэр города Максим Кудрявцев заявил, что текущая ситуация требует решительных действий, поскольку износ инфраструктуры и жалобы жителей уже не могут оставаться без внимания.
По словам градоначальника, в 2023 году НТСК обязалась инвестировать 1,5 миллиарда рублей в обновление 81 объекта. Однако проверка показала, что фактические вложения составили лишь 680 млн рублей. В то же время компания продолжает стабильно получать прибыль.
«Отопительный сезон этого года идет непросто, вскрываются дефекты теплосетей, решать проблемы приходится практически вручную. Совершенно справедливы и жалобы жителей на разрытия, благоустройство которых растягивается не несколько месяцев. Считаю, что исполнитель концессии должен понять, что срыва предусмотренных планом мероприятий мы не допустим», — заявил Максим Кудрявцев.
Власти города разработали комплекс мер, чтобы заставить концессионера строго соблюдать условия соглашения. Среди них — обращение в суд. Кудрявцев подчеркнул, что если исковые требования будут удовлетворены, НТСК обяжут выполнить весь объем предусмотренных работ, а также выплатить штрафные санкции.
В текущем отопительном сезоне сотни домов оставались без тепла. При этом СГК продолжают вести работы на теплосетях, несмотря на то, что ремонтный сезон завершен. Кроме того, Новосибирск не получил паспорт готовности к зиме.