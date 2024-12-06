Под Новосибирском многодетные семьи боятся за свою жизнь в разрушенном доме

К тому же, она опасается, что в любой момент может случиться пожар. Единственный вариант, который предложили жительнице — поставить извещатель. Однако он жилищный вопрос решить не сможет. Администрация не может предпринять никаких мер без других собственников квартир, которые не спешат следить за домом. Ранее мэрия пообещала разобраться с квартирой, купленной на «гробовые» дочерью бойца СВО.