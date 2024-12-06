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Posted 6 декабря, 07:03

Published 6 декабря, 07:03

Modified 6 декабря, 07:05

Updated 6 декабря, 07:05

Дом разрушается

Под Новосибирском многодетные семьи боятся за свою жизнь в разрушенном доме

6 декабря 2024, 07:03
Фото: 1MI. Дом разрушается
В пригороде Новосибирска семьи с детьми боятся за свою жизнь: подробнее рассказали жители разрушающегося дома.

Все происходит в селе Раздольное. Многодетная мать, у которой тройняшки с ОВЗ, пожаловалась, что проживает в доме на четырех хозяев. Однако в недвижимости пустует две квартиры: еще одну занимает другая многодетная мать-одиночка. Дело в том, что их дом буквально разрушается.

Каждый год женщина обращается в администрацию и прокуратуру, опасаясь за свою жизнь. Там сгнила крыша, упал забор, через который ходят маргиналы, зарастают огороды, промерзают стены и повсюду сырость. Жить в таких условиях просто невозможно, говорит ЧС-ИНФО сибирячка.

К тому же, она опасается, что в любой момент может случиться пожар. Единственный вариант, который предложили жительнице — поставить извещатель. Однако он жилищный вопрос решить не сможет. Администрация не может предпринять никаких мер без других собственников квартир, которые не спешат следить за домом. Ранее мэрия пообещала разобраться с квартирой, купленной на «гробовые» дочерью бойца СВО.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Недвижимость#Дом#Квартира
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