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Posted 6 декабря, 05:41

Published 6 декабря, 05:41

Modified 6 декабря, 05:43

Updated 6 декабря, 05:43

Подрядчик заплатит

Подрядчик получил штраф за срыв сроков строительства ФАПа под Новосибирском

6 декабря 2024, 05:41
Фото: 1MI. Подрядчик заплатит
В Новосибирской области оштрафовали подрядчика, который вовремя не достроил ФАП, о чем информирует прокуратура.

В поселке Двуречье, что в Новосибирском районе, должны были возвести ФАП. Его строили по нацпроекту. Полностью медучреждение планировалось достроить в конце августа текущего года.

Однако подрядчик с работами не справился. Были нарушены сроки строительства и введения в эксплуатацию. Работы выполняла фирма ООО СК «АСК».

После прокурорской проверки, компанию было принято решение оштрафовать на 473 тысячи рублей. Эту сумму выплатит подрядчик. На него возбудили дело. Ранее руководителя «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова обвинили в многомиллионном мошенничестве.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Строительство#Проверка#Подрядчик
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