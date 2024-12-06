Расписание автобусов и метро на Новый год в Новосибирске — подробный список

Posted 6 декабря, 03:22
Published 6 декабря, 03:22
Modified 6 декабря, 03:24
Updated 6 декабря, 03:24
Как отметил Максим Кудрявцев, у общественного транспорта на Новый год будет свой режим работы. Корректировки в расписании запланированы с 29 декабря по 8 января.
Все дни транспорт начнет ездить по расписанию выходного дня. Рабочий график городского надземного транспорта не уточнили, а вот про подземку рассказали. Новосибирский метрополитен в новогоднюю ночь продлит свою работу на пару часов: до 2:00.
Тем временем в областной столице после 23 декабря могут поднять стоимость проезда. Ее сделают единой во всем муниципальном транспорте. Повышение запланировано на 5 рублей. Одна поездка обойдется сибирякам в 40 рублей.