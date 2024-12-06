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Posted 6 декабря, 03:22

Published 6 декабря, 03:22

Modified 6 декабря, 03:24

Updated 6 декабря, 03:24

Транспорт будет работать по-другому

Расписание автобусов и метро на Новый год в Новосибирске — подробный список

6 декабря 2024, 03:22
Фото: Артем Шершнев. 1MI. Транспорт будет работать по-другому

В Новосибирске стало известно, как будут работать автобусы и метро на Новый год

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Новый год в Новосибирске 2025
Жителям Новосибирска уточнили информацию по работе метро в новогоднюю ночь: об этом сообщил мэр.

Как отметил Максим Кудрявцев, у общественного транспорта на Новый год будет свой режим работы. Корректировки в расписании запланированы с 29 декабря по 8 января.

Все дни транспорт начнет ездить по расписанию выходного дня. Рабочий график городского надземного транспорта не уточнили, а вот про подземку рассказали. Новосибирский метрополитен в новогоднюю ночь продлит свою работу на пару часов: до 2:00.

Тем временем в областной столице после 23 декабря могут поднять стоимость проезда. Ее сделают единой во всем муниципальном транспорте. Повышение запланировано на 5 рублей. Одна поездка обойдется сибирякам в 40 рублей.

Расчехляйте кошельки: в Новосибирске подорожает проезд на общественном транспорте
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