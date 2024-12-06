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Posted 6 декабря, 05:06

Published 6 декабря, 05:06

Modified 6 декабря, 05:08

Updated 6 декабря, 05:08

Подготовлены электросети для ФАПов

«Россети Новосибирск» подготовили электросети почти для двух десятков ФАП

6 декабря 2024, 05:06
Фото: «Россети Новосибирск». Подготовлены электросети для ФАПов
В Новосибирской области продолжается реализация федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» по нацпроекту «Здравоохранение». Его целью является организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы: В 2024 году введут более 30 новых ФАПов.

В роли ключевой организации по энергетике в регионе, компания «Россети Новосибирск» постоянно участвует в обеспечении надежного электроснабжения важных социальных объектов, включая сферу здравоохранения. За 2024 год была создана возможность для подключения 19 ФАПов в 16 районах области.

Для обеспечения медицинских учреждений выделено 520 кВт мощности и проложено около 700 м линий электропередачи. Для каждого объекта предусмотрен такой запас мощности, который удовлетворит потребности лечебного учреждения. Общие инвестиции компании в эти проекты превышают 620 тысяч рублей.

Инфраструктуру электросетей подготовили для ФАП в удаленных населенных пунктах, где доступ к медицинской помощи является проблематичным. Пример такой работы — строительство нового ФАП в поселке Барлак площадью 166 кв.м, который помимо медицинских кабинетов включает жилье для фельдшера. Этот медицинский центр вскоре будет лицензирован и откроет свои двери для пациентов.

БарлакБарлак
БарлакБарлак
Барлак. Фото: «Россети Новосибирск»

В текущем году планируется завершение строительства ФАП в ауле Тебис Чановского района, где проживает приблизительно 400 человек.

Еще одним значимым объектом социального обслуживания является ФАП в поселке Светлый Коченевского района области. Он был построен в течение 2024 года и уже почти готов к началу приема пациентов.

Фото: «Россети Новосибирск»

Это лишь небольшая часть объектов в регионе, которые компании «Россети Новосибирск» удалось обеспечить надежным и бесперебойным электроснабжением. За прошедшие 9 месяцев 2024 года было проведено 5000 подключений к электросетям общей мощностью 187 МВт.

«Россети Новосибирск» обеспечили электроэнергией «Семейный квартал»
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#ФАП#Инфраструктура#Энергетика#Россети#Электроснабжение
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