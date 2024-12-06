«Россети Новосибирск» подготовили электросети почти для двух десятков ФАП

Инфраструктуру электросетей подготовили для ФАП в удаленных населенных пунктах, где доступ к медицинской помощи является проблематичным. Пример такой работы — строительство нового ФАП в поселке Барлак площадью 166 кв.м, который помимо медицинских кабинетов включает жилье для фельдшера. Этот медицинский центр вскоре будет лицензирован и откроет свои двери для пациентов.