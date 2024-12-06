Сколько стоит «прикурить» авто в Новосибирске — обзор цен и дополнительных услуг

Не менее вырос интерес и к автомобильным гаджетам, которые могут выручить водителей в морозы. Растет спрос на тепловентиляторы (стоят от 1,4 тысячи), а также складные лопаты (стоят от 400 рублей), которые помогут откопать вашу машину. Для аккумулятора берут пусковые провода и пусковые устройства. Они помогают зарядить севший аккумулятор. Гаджет стоит от 7,2 тысячи рублей. Недавно команда детей-спортсменов застряла на трассе в Новосибирской области.