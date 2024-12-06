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Posted 6 декабря, 06:37

Published 6 декабря, 06:37

Modified 6 декабря, 06:39

Updated 6 декабря, 06:39

Что помогает водителям

Сколько стоит «прикурить» авто в Новосибирске — обзор цен и дополнительных услуг

6 декабря 2024, 06:37
Фото: 1MI. Что помогает водителям

Спрос на «прикуривание» авто вырос в Новосибирске с приходом морозов

В Новосибирске уже наступили зимние холода, поэтому автовладельцы нуждаются в помощи на дороге: как выяснили аналитики, спрос на такие услуги существенно вырос.

Самой востребованной услугой для водителей на дорогах стало «прикуривание машины». Также в лидерах выездной шиномонтаж, зарядка аккумулятора (такая услуга стоит от 1,5 тысячи рублей) и отогрев, за который берут от 2 тысяч рублей.

Вместе со спросом растет и предложение. Новосибирцы предлагают данные услуги в несколько раз чаще узнали в Авито.

Не менее вырос интерес и к автомобильным гаджетам, которые могут выручить водителей в морозы. Растет спрос на тепловентиляторы (стоят от 1,4 тысячи), а также складные лопаты (стоят от 400 рублей), которые помогут откопать вашу машину. Для аккумулятора берут пусковые провода и пусковые устройства. Они помогают зарядить севший аккумулятор. Гаджет стоит от 7,2 тысячи рублей. Недавно команда детей-спортсменов застряла на трассе в Новосибирской области.

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