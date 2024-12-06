Сколько стоит «прикурить» авто в Новосибирске — обзор цен и дополнительных услуг

Posted 6 декабря, 06:37
Published 6 декабря, 06:37
Modified 6 декабря, 06:39
Updated 6 декабря, 06:39
Самой востребованной услугой для водителей на дорогах стало «прикуривание машины». Также в лидерах выездной шиномонтаж, зарядка аккумулятора (такая услуга стоит от 1,5 тысячи рублей) и отогрев, за который берут от 2 тысяч рублей.
Вместе со спросом растет и предложение. Новосибирцы предлагают данные услуги в несколько раз чаще узнали в Авито.
Не менее вырос интерес и к автомобильным гаджетам, которые могут выручить водителей в морозы. Растет спрос на тепловентиляторы (стоят от 1,4 тысячи), а также складные лопаты (стоят от 400 рублей), которые помогут откопать вашу машину. Для аккумулятора берут пусковые провода и пусковые устройства. Они помогают зарядить севший аккумулятор. Гаджет стоит от 7,2 тысячи рублей. Недавно команда детей-спортсменов застряла на трассе в Новосибирской области.