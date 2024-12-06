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Posted 6 декабря, 02:47

Published 6 декабря, 02:47

Modified 6 декабря, 03:02

Updated 6 декабря, 03:02

Холодно станет на следующей неделе

Температурные качели замучают жителей Новосибирска на выходных — чем удивит погода

6 декабря 2024, 02:47
Фото: atas.info. Холодно станет на следующей неделе

Жителей Новосибирска ждут температурные качели на выходных

В Новосибирской области синоптики представили прогноз погоды на выходные: рассказываем, что ждет сибиряков.

По данным «Яндекс. Погоды», выходные будут теплыми, но вот резкие изменения погоды сибирякам предстоит ощутить. Температура составит -7 в субботу, 7 декабря днем и -9 ночью. В воскресенье, 8 декабря днем ожидается -9, а вот ночью резкий скачок до -18. При этом все дни ожидается небольшой снег.

9 и 10 декабря станет холодно. Температурные качели ждут горожан. Нагрянет похолодание до -17 днем и -20 ночью. Без осадков. Такая погода продержится лишь два дня, а дальше снова будет потепление до -8…-5.

Gismeteo дает аналогичный прогноз на выходные. 7 декабря столбик термометра покажет -7, а 8 числа ближе к вечеру станет -11, ночью же похолодает до -19. При этом все дни пройдет снег.

World-weather обещает теплую субботу: до -6 и чуть прохладное воскресенье: до -14. 9 и 10 числа будут морозы до -18…-20. Осадки в виде снега выпадут лишь 7 декабря. Тем временем на Новый год станет очень тепло.

Аномальные морозы до -40 градусов придут в Новосибирскую область
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