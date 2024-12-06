Температурные качели замучают жителей Новосибирска на выходных — чем удивит погода

По данным «Яндекс. Погоды», выходные будут теплыми, но вот резкие изменения погоды сибирякам предстоит ощутить. Температура составит -7 в субботу, 7 декабря днем и -9 ночью. В воскресенье, 8 декабря днем ожидается -9, а вот ночью резкий скачок до -18. При этом все дни ожидается небольшой снег.