Температурные качели замучают жителей Новосибирска на выходных — чем удивит погода

Posted 6 декабря, 02:47
Published 6 декабря, 02:47
Modified 6 декабря, 03:02
Updated 6 декабря, 03:02
По данным «Яндекс. Погоды», выходные будут теплыми, но вот резкие изменения погоды сибирякам предстоит ощутить. Температура составит -7 в субботу, 7 декабря днем и -9 ночью. В воскресенье, 8 декабря днем ожидается -9, а вот ночью резкий скачок до -18. При этом все дни ожидается небольшой снег.
9 и 10 декабря станет холодно. Температурные качели ждут горожан. Нагрянет похолодание до -17 днем и -20 ночью. Без осадков. Такая погода продержится лишь два дня, а дальше снова будет потепление до -8…-5.
Gismeteo дает аналогичный прогноз на выходные. 7 декабря столбик термометра покажет -7, а 8 числа ближе к вечеру станет -11, ночью же похолодает до -19. При этом все дни пройдет снег.
World-weather обещает теплую субботу: до -6 и чуть прохладное воскресенье: до -14. 9 и 10 числа будут морозы до -18…-20. Осадки в виде снега выпадут лишь 7 декабря. Тем временем на Новый год станет очень тепло.