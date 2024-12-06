В Новосибирске мошенники массово взламывают Telegram-аккаунты пользователей

СМС приходит со страницы любого знакомого, которого до этого уже взломали. Далее фальшивые ссылки будут приходить уже с вашего аккаунта. Лучше всего при подозрении на мошенничество — заблокировать пользователя. Мессенджер не раздает платные подписки просто так, поэтому важно быть аккуратнее.