В Новосибирске мошенники массово взламывают Telegram-аккаунты пользователей

Posted 6 декабря, 02:11
Published 6 декабря, 02:11
Modified 6 декабря, 02:17
Updated 6 декабря, 02:17
Как рассказали читатели, им пришло сообщение в Telegram, в котором говорилось о получении подарочной подписки Telegram Premium. Получить ее якобы можно, перейдя по ссылке. Однако сделав это, аккаунт взламывают.
СМС приходит со страницы любого знакомого, которого до этого уже взломали. Далее фальшивые ссылки будут приходить уже с вашего аккаунта. Лучше всего при подозрении на мошенничество — заблокировать пользователя. Мессенджер не раздает платные подписки просто так, поэтому важно быть аккуратнее.
Можно обезопасить свой аккаунт, поставив двухфакторную аутентификацию. Тогда войти в него станет сложнее. Тем временем мошенники делают дропперов из подростков и требуют с них деньги.