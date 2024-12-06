В Новосибирске студентка продает девственность за 15 тысяч долларов

Продать невинность хочет 21-летняя девушка. Как говорится в ее анкете, она учится на юриста в университете и параллельно работает по специальности. Сибирячка занимается спортом. Если партнер желает, чтобы та прошла весь медицинский осмотр, то она к этому готова.