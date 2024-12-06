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Posted 6 декабря, 01:27

Published 6 декабря, 01:27

Modified 6 декабря, 01:29

Updated 6 декабря, 01:29

Девушка продается за деньги

В Новосибирске студентка продает девственность за 15 тысяч долларов

6 декабря 2024, 01:27
Фото: 1MI. Девушка продается за деньги
Новосибирская студентка готова продать невинность за доллары: объявление опубликовано на одном из сайтов.

Продать невинность хочет 21-летняя девушка. Как говорится в ее анкете, она учится на юриста в университете и параллельно работает по специальности. Сибирячка занимается спортом. Если партнер желает, чтобы та прошла весь медицинский осмотр, то она к этому готова.

Девушка готова как к серьезным отношениям, так и по расчету. Она указала свои параметры фигуры: 95, 60, 89. За девственность студентка готова взять 15 тысяч долларов.

Также свою невинность продавала мусульманка в хиджабе. За интимную связь она была готова принять 20 тысяч долларов.

Невинная девушка из Новосибирска продает свою девственность за $4500
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