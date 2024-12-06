В Новосибирске студентка продает девственность за 15 тысяч долларов

Posted 6 декабря, 01:27
Published 6 декабря, 01:27
Modified 6 декабря, 01:29
Updated 6 декабря, 01:29
Продать невинность хочет 21-летняя девушка. Как говорится в ее анкете, она учится на юриста в университете и параллельно работает по специальности. Сибирячка занимается спортом. Если партнер желает, чтобы та прошла весь медицинский осмотр, то она к этому готова.
Девушка готова как к серьезным отношениям, так и по расчету. Она указала свои параметры фигуры: 95, 60, 89. За девственность студентка готова взять 15 тысяч долларов.
Также свою невинность продавала мусульманка в хиджабе. За интимную связь она была готова принять 20 тысяч долларов.