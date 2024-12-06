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Posted 6 декабря, 11:18

Published 6 декабря, 11:18

Modified 6 декабря, 11:20

Updated 6 декабря, 11:20

Взятки руководство учреждения культуры получало в 2022-23 годах

В Новосибирске ушло в суд дело о коррупции в ДК железнодорожников

6 декабря 2024, 11:18
Фото: 1MI. Взятки руководство учреждения культуры получало в 2022-23 годах
Бывшие руководители дворца культуры обвиняются во взяточничестве, сообщили в прокуратуре.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовные дела о получении взяток бывшим директором Дворца культуры железнодорожников и начальником отдела маркетинга ДК.

По версии следствия, женщины, действуя совместно, за материальное вознаграждение помогали организовывать питание во время мероприятий, проходивших во дворце культуры, силами одной и той же кейтеринговой компании.

Общая сумма взяток, полученных предприимчивыми менеджерами, превысила 299 тысяч рублей, говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовные дела будет рассматривать Центральный районный суд.

Сегодня, в пятницу, 6 декабря, суд на два месяца арестовал директора компании «СпецТрансСтрой» по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Инспектор новосибирского стройнадзора мог получить 250 тысяч взятки и коньяк
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#Новосибирск#Суд#Прокуратура#Взятка#ДК
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