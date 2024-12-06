В Новосибирске ушло в суд дело о коррупции в ДК железнодорожников

Posted 6 декабря, 11:18
Published 6 декабря, 11:18
Modified 6 декабря, 11:20
Updated 6 декабря, 11:20
Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовные дела о получении взяток бывшим директором Дворца культуры железнодорожников и начальником отдела маркетинга ДК.
По версии следствия, женщины, действуя совместно, за материальное вознаграждение помогали организовывать питание во время мероприятий, проходивших во дворце культуры, силами одной и той же кейтеринговой компании.
Общая сумма взяток, полученных предприимчивыми менеджерами, превысила 299 тысяч рублей, говорится в сообщении прокуратуры.
Уголовные дела будет рассматривать Центральный районный суд.
Сегодня, в пятницу, 6 декабря, суд на два месяца арестовал директора компании «СпецТрансСтрой» по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.