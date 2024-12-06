В новосибирской гимназии не нашли бомбу после эвакуации детей

Posted 6 декабря, 09:12
Published 6 декабря, 09:12
Modified 6 декабря, 09:14
Updated 6 декабря, 09:14
Утром 6 декабря вновь эвакуировали гимназию №9, которая находится на Линейной улице. Это уже второй подобный инцидент: первый случился 4 декабря.
Тогда заявляли, что в образовательном учреждении была бомба, однако информация не подтвердилась. В этот раз тоже сообщалось, что в школе есть опасный предмет. Проверка показала, что это не так. Безопасности ничего не угрожает.
Учеников оперативно эвакуировали и отправили домой. Свои двери гимназия откроет 7 декабря. Примечательно, но это не единственная эвакуация за день. Она же прошла в школе №36 и гимназии в Краснообске.