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Posted 6 декабря, 09:12

Published 6 декабря, 09:12

Modified 6 декабря, 09:14

Updated 6 декабря, 09:14

Дети в безопасности

В новосибирской гимназии не нашли бомбу после эвакуации детей

6 декабря 2024, 09:12
Фото: 1MI. Дети в безопасности
В Новосибирске второй раз за неделю эвакуировали гимназию: в МВД прокомментировали данный инцидент.

Утром 6 декабря вновь эвакуировали гимназию №9, которая находится на Линейной улице. Это уже второй подобный инцидент: первый случился 4 декабря.

Тогда заявляли, что в образовательном учреждении была бомба, однако информация не подтвердилась. В этот раз тоже сообщалось, что в школе есть опасный предмет. Проверка показала, что это не так. Безопасности ничего не угрожает.

Учеников оперативно эвакуировали и отправили домой. Свои двери гимназия откроет 7 декабря. Примечательно, но это не единственная эвакуация за день. Она же прошла в школе №36 и гимназии в Краснообске.

Вторая эвакуация за неделю: в гимназии №9 в Новосибирске еще одна угроза теракта
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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Теракт#Бомба#Эвакуация#Гимназия
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