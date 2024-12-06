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Posted 6 декабря, 04:35

Published 6 декабря, 04:35

Modified 6 декабря, 04:37

Updated 6 декабря, 04:37

Таксист мог погубить человека

В Новосибирской области таксист в суде ответит за гибель пешехода

6 декабря 2024, 04:35
Фото: 1MI. Таксист мог погубить человека
В Новосибирской области начали рассматривать дело таксиста: он мог сбить двух пешеходов, сообщает судебный департамент.

Все произошло прошедшим летом в селе Здвинск. Таксист за рулем ВАЗ 2144 ехал ночью с большой скоростью. В один момент он наехал на пешеходов. Один человек скончался, а второй получил тяжкий вред здоровью.

Водителя обвинили в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью и гибель человека. Свою вину автомобилист признал. 5 декабря прошло первое заседание по его делу.

Мать погибшего новосибирцы попросила взыскать с него млн рублей, а вторая потерпевшая затребовала полмиллиона компенсации. Еще одно судебное заседание пройдет 11 декабря, где возможный виновник выступит с последним словом. Ранее в ДТП погибли ребенок и женщина.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Суд#Автомобиль#Пешеход#Уголовное дело#Моральный вред
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