В Новосибирской области таксист в суде ответит за гибель пешехода

Posted 6 декабря, 04:35
Published 6 декабря, 04:35
Modified 6 декабря, 04:37
Updated 6 декабря, 04:37
Все произошло прошедшим летом в селе Здвинск. Таксист за рулем ВАЗ 2144 ехал ночью с большой скоростью. В один момент он наехал на пешеходов. Один человек скончался, а второй получил тяжкий вред здоровью.
Водителя обвинили в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью и гибель человека. Свою вину автомобилист признал. 5 декабря прошло первое заседание по его делу.
Мать погибшего новосибирцы попросила взыскать с него млн рублей, а вторая потерпевшая затребовала полмиллиона компенсации. Еще одно судебное заседание пройдет 11 декабря, где возможный виновник выступит с последним словом. Ранее в ДТП погибли ребенок и женщина.