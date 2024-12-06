В СГК прокомментировали поданный мэрией Новосибирска иск

Все отставание за 2023 год было ликвидировано в течение текущего года, кроме того, в 2024 объем ремонтных работ, заявляют в энергокомпании, был «беспрецедентным за последние 20 лет». В СГК считают, что все свои обязательства перед муниципалитетом выполнили, остались только несущественные недочеты, вроде незавершенного благоустройства в местах коммунальных разрытий.