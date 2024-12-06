В СГК прокомментировали поданный мэрией Новосибирска иск

Posted 6 декабря, 12:00
Published 6 декабря, 12:00
Modified 6 декабря, 12:02
Updated 6 декабря, 12:02
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) заявила, что ранее уже признала неисполнение плана инвестиций в ремонт теплосетей в 2023 году, который должна была выполнить «дочка» СГК, Новосибирская теплосетевая компания. Штраф за это компанией уже оплачен, подчеркнули в СГК.
Все отставание за 2023 год было ликвидировано в течение текущего года, кроме того, в 2024 объем ремонтных работ, заявляют в энергокомпании, был «беспрецедентным за последние 20 лет». В СГК считают, что все свои обязательства перед муниципалитетом выполнили, остались только несущественные недочеты, вроде незавершенного благоустройства в местах коммунальных разрытий.
«Если муниципалитет считает, что судебный иск поможет решению вопросов, мы не будем спорить», — говорится в заявлении компании.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что городские власти подали исковое заявление в суд в связи с тем, что энергетики в прошлом году должны были инвестировать 1,5 миллиарда рублей в обновление теплосетей. Однако фактические вложения составили лишь 680 млн рублей.