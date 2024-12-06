Вторая эвакуация за неделю: в гимназии №9 в Новосибирске еще одна угроза теракта

Очевидцы сообщают, что сигнал о тревоге прозвучал утром, когда часть учеников только готовилась к началу занятий второй смены. Детей, которые уже находились в здании, вывели на улицу, а тех, кто не успел забрать верхнюю одежду, временно разместили в подъездах соседних домов. Занятия в гимназии отменены как минимум до 7 декабря.