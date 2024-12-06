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Posted 6 декабря, 07:41

Published 6 декабря, 07:41

Modified 6 декабря, 07:43

Updated 6 декабря, 07:43

Автомобиль скорой помощи

Вторая эвакуация за неделю: в гимназии №9 в Новосибирске еще одна угроза теракта

6 декабря 2024, 07:41
Фото: 1MI. Автомобиль скорой помощи

В Новосибирске гимназию №9 эвакуируют второй раз за неделю

6 декабря ученики и персонал гимназии №9 на улицах Линейной и Калинина вновь были эвакуированы. Это уже второй подобный случай за текущую неделю. На месте работают кинологи, сотрудники Росгвардии и детская реанимация.

Очевидцы сообщают, что сигнал о тревоге прозвучал утром, когда часть учеников только готовилась к началу занятий второй смены. Детей, которые уже находились в здании, вывели на улицу, а тех, кто не успел забрать верхнюю одежду, временно разместили в подъездах соседних домов. Занятия в гимназии отменены как минимум до 7 декабря.

Руководство гимназии комментирует произошедшее крайне лаконично. В телефонном разговоре представители школы заявили, что эвакуация учебная и проходит в рамках образовательного процесса. Однако школьники, находившиеся внутри здания, утверждают обратное.

«Учителя сказали сесть у стены, потом нас вывели на улицу. Все это очень похоже на прошлую эвакуацию, когда говорили про угрозу теракта», — приводит слова одной из учениц НГС.

В этот же день эвакуация также прошла в школе №36 и гимназии в Краснообске. Информацию о происходящем правоохранительные органы пока не комментируют.

4 декабря в гимназии №9 была проведена экстренная эвакуация после анонимного сообщения об угрозе террористического акта. Тогда все ученики и сотрудники начали строить баррикады в кабинетах, а позже их вывели из здания, а кинологи обследовали территорию. Опасных предметов обнаружено не было, а инцидент квалифицировали как ложное минирование.

Угроза теракта в новосибирской школе: новые подробности
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск
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