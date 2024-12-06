Вторая эвакуация за неделю: в гимназии №9 в Новосибирске еще одна угроза теракта

Posted 6 декабря, 07:41
Published 6 декабря, 07:41
Modified 6 декабря, 07:43
Updated 6 декабря, 07:43
Очевидцы сообщают, что сигнал о тревоге прозвучал утром, когда часть учеников только готовилась к началу занятий второй смены. Детей, которые уже находились в здании, вывели на улицу, а тех, кто не успел забрать верхнюю одежду, временно разместили в подъездах соседних домов. Занятия в гимназии отменены как минимум до 7 декабря.
Руководство гимназии комментирует произошедшее крайне лаконично. В телефонном разговоре представители школы заявили, что эвакуация учебная и проходит в рамках образовательного процесса. Однако школьники, находившиеся внутри здания, утверждают обратное.
«Учителя сказали сесть у стены, потом нас вывели на улицу. Все это очень похоже на прошлую эвакуацию, когда говорили про угрозу теракта», — приводит слова одной из учениц НГС.
В этот же день эвакуация также прошла в школе №36 и гимназии в Краснообске. Информацию о происходящем правоохранительные органы пока не комментируют.
4 декабря в гимназии №9 была проведена экстренная эвакуация после анонимного сообщения об угрозе террористического акта. Тогда все ученики и сотрудники начали строить баррикады в кабинетах, а позже их вывели из здания, а кинологи обследовали территорию. Опасных предметов обнаружено не было, а инцидент квалифицировали как ложное минирование.