Жители аварийного барака в Новосибирске полвека ждут расселения

Новосибирцы боятся за свою жизнь, ведь дом может рухнуть или сгореть в любой момент. В настоящий момент у новосибирцев есть возможность временно пожить в маневренном фонде, пока решается вопрос с финансами и сроками сноса. Многодетные семьи тоже боятся за свою жизнь, живя в полуразрушенном доме.