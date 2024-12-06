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Posted 6 декабря, 07:10

Published 6 декабря, 07:10

Modified 6 декабря, 07:12

Updated 6 декабря, 07:12

Барак не сносят

Жители аварийного барака в Новосибирске полвека ждут расселения

6 декабря 2024, 07:10
Фото: 1MI. Барак не сносят
В Новосибирске не могут найти финансирование на расселение аварийного барака: жители взывают о помощи.

Жители восьми квартир в доме на улице Добролюбова, 14а ждут переселения в новый дом с 1979 года. Еще в СССР их недвижимость признали аварийной, однако они продолжают там жить.

В 2018 году дом повторно признали аварийным и пообещали всех расселить до 2025 года, но и этого не произошло. Причиной тому стало отсутствие финансов, пишет «Прецедент».

Новосибирцы боятся за свою жизнь, ведь дом может рухнуть или сгореть в любой момент. В настоящий момент у новосибирцев есть возможность временно пожить в маневренном фонде, пока решается вопрос с финансами и сроками сноса. Многодетные семьи тоже боятся за свою жизнь, живя в полуразрушенном доме.

Мэр Новосибирска держит под контролем расселение аварийных домов
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Дом#Расселение#Аварийное жилье#Фонд развития территорий
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