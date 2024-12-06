Жители аварийного барака в Новосибирске полвека ждут расселения

Posted 6 декабря, 07:10
Published 6 декабря, 07:10
Modified 6 декабря, 07:12
Updated 6 декабря, 07:12
Жители восьми квартир в доме на улице Добролюбова, 14а ждут переселения в новый дом с 1979 года. Еще в СССР их недвижимость признали аварийной, однако они продолжают там жить.
В 2018 году дом повторно признали аварийным и пообещали всех расселить до 2025 года, но и этого не произошло. Причиной тому стало отсутствие финансов, пишет «Прецедент».
Новосибирцы боятся за свою жизнь, ведь дом может рухнуть или сгореть в любой момент. В настоящий момент у новосибирцев есть возможность временно пожить в маневренном фонде, пока решается вопрос с финансами и сроками сноса. Многодетные семьи тоже боятся за свою жизнь, живя в полуразрушенном доме.