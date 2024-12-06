Жители Новосибирска мечтают о зарплате в 200 тысяч — откуда такие запросы

Posted 6 декабря, 09:34
Published 6 декабря, 09:34
Modified 6 декабря, 09:36
Updated 6 декабря, 09:36
Новосибирцы желают ежемесячно получать от 200 тысяч рублей. Так считает большая часть опрошенных горожан (53%). Чуть поменьше запросы у 27% горожан — от 100 до 200 тысяч.
А вот у остальных сибиряков аппетиты не маленькие: 20% мечтают о зарплата в 200-300 тысяч рублей, 15% о 300-400 тысяч рублей, 8% от 500 тысяч рублей.
Интересно, что большие ожидания наблюдаются именно у мужчин, чем у женщин. Причем ощутимый заработок желает поколение 35-54 лет, выяснили аналитики «Ренессанс Страхование». В Новосибирске готовы платить по 230 тысяч этим сотрудникам.