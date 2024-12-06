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Posted 6 декабря, 09:34

Published 6 декабря, 09:34

Modified 6 декабря, 09:36

Updated 6 декабря, 09:36

Много денег желают новосибирцы

Жители Новосибирска мечтают о зарплате в 200 тысяч — откуда такие запросы

6 декабря 2024, 09:34
Фото: 1MI. Много денег желают новосибирцы

Жители Новосибирска мечтают зарабатывать от 200 тысяч рублей

Жители Новосибирской области попали в пятерку городов, которые желают высокие зарплаты по уровню доходов, что выяснили аналитики.

Новосибирцы желают ежемесячно получать от 200 тысяч рублей. Так считает большая часть опрошенных горожан (53%). Чуть поменьше запросы у 27% горожан — от 100 до 200 тысяч.

А вот у остальных сибиряков аппетиты не маленькие: 20% мечтают о зарплата в 200-300 тысяч рублей, 15% о 300-400 тысяч рублей, 8% от 500 тысяч рублей.

Интересно, что большие ожидания наблюдаются именно у мужчин, чем у женщин. Причем ощутимый заработок желает поколение 35-54 лет, выяснили аналитики «Ренессанс Страхование». В Новосибирске готовы платить по 230 тысяч этим сотрудникам.

Кому готовы платить от 200 тысяч в Новосибирске — называем вакансии
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Работа#Деньги#Зарплата
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