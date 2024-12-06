Жители Новосибирска скупают недвижимость за границей

Posted 6 декабря, 04:43
Published 6 декабря, 04:43
Modified 6 декабря, 04:46
Updated 6 декабря, 04:46
Новосибирцы в 2024 году стремились покупать жилье в Турции, Таиланде, Омане и ОАЭ. Как выяснили аналитики Prian, среди европейских направлений востребованными была Черногория. Растет спрос на недвижимость и на Кипре.
В числе популярных типов недвижимости за рубежом для сибиряков остаются квартиры, а также виллы, замки и таунхаусы.
Путешествовать же россияне любили в разные страны. В числе таких — США. Туристы ездили в Лас-Вегас и Нью-Йорк, а также в Лондон в Англии. Как заявляли эксперты, популярность поездок на море постепенно снижается с каждым годом. Отдых на пляже постепенно вытесняется развлекательным и познавательным туризмом.
Тем временем в Новосибирске отмечен самый высокий в России спрос на новостройки. Вторым таким городом стал Красноярск.