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Posted 6 декабря, 04:43

Published 6 декабря, 04:43

Modified 6 декабря, 04:46

Updated 6 декабря, 04:46

Недвижимость покупали в разных странах

Жители Новосибирска скупают недвижимость за границей

6 декабря 2024, 04:43
Фото: 1MI. Недвижимость покупали в разных странах
В Новосибирске аналитики назвали самые востребованные страны, где сибиряки покупают жилье.

Новосибирцы в 2024 году стремились покупать жилье в Турции, Таиланде, Омане и ОАЭ. Как выяснили аналитики Prian, среди европейских направлений востребованными была Черногория. Растет спрос на недвижимость и на Кипре.

В числе популярных типов недвижимости за рубежом для сибиряков остаются квартиры, а также виллы, замки и таунхаусы.

Путешествовать же россияне любили в разные страны. В числе таких — США. Туристы ездили в Лас-Вегас и Нью-Йорк, а также в Лондон в Англии. Как заявляли эксперты, популярность поездок на море постепенно снижается с каждым годом. Отдых на пляже постепенно вытесняется развлекательным и познавательным туризмом.

Тем временем в Новосибирске отмечен самый высокий в России спрос на новостройки. Вторым таким городом стал Красноярск.

Топ самых маленьких квартир в Новосибирске — как можно ужиться на 10 квадратах
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Россия#Недвижимость#Жилье#Квартиры
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