Жители Новосибирска скупают недвижимость за границей

Путешествовать же россияне любили в разные страны. В числе таких — США. Туристы ездили в Лас-Вегас и Нью-Йорк, а также в Лондон в Англии. Как заявляли эксперты, популярность поездок на море постепенно снижается с каждым годом. Отдых на пляже постепенно вытесняется развлекательным и познавательным туризмом.