Золушка по-новому: в кино выходит очередной фильм новогодней франшизы «Елки 11»

Posted 6 декабря, 09:36
Published 6 декабря, 09:36
Modified 6 декабря, 09:38
Updated 6 декабря, 09:38
Как и в предыдущих частях, новый фильм рассказывает множество трогательных и забавных историй, переплетающихся в канун Нового года. На этот раз создатели уделили особое внимание новым героям и нестандартным сюжетам, которые отражают дух времени.
Одна из новелл познакомит зрителей с дядей Юрой (в исполнении Дмитрия Нагиева) — эксцентричным охранником элитного поселка, который ненавидит праздники, но при этом ухаживает за своим любимым минипигом по имени Костя. Эта сюжетная линия обещает стать одной из самых смешных, а появление Нагиева гарантирует яркую игру и импровизации.
Другой эпизод — современная интерпретация сказки о Золушке. Действие разворачивается в Альметьевске, где юная героиня (дебютантка Мария Раскина) мечтает встретить своего принца, турецкого актера Бурака Озчивита, который сыграет самого себя. Не обойдется без злой мачехи (Кристина Бабушкина) и доброго друга Дамира (Рузиль Минекаев).
«Ёлки 11» собрали впечатляющий актерский состав: Дмитрий Нагиев сыграет харизматичныого дядю Юру; Бурак Озчивит — звезда турецких сериалов, выступит в роли мечты героини. Также в фильме снимались Кристина Бабушкина, Михаил Трухин, Ирина Пегова, Рузиль Минекаев и другие.
Франшиза «Ёлки» с 2010 года стала неотъемлемой частью новогоднего настроения в России, и одиннадцатая часть продолжает традицию добра и праздничной магии. Съемки проходили летом 2024 года в Москве и Альметьевске, где создатели старались сохранить атмосферу праздника даже под жарким солнцем.