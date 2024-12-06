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Posted 6 декабря, 09:36

Published 6 декабря, 09:36

Modified 6 декабря, 09:38

Updated 6 декабря, 09:38

Фото со съемок

Золушка по-новому: в кино выходит очередной фильм новогодней франшизы «Елки 11»

6 декабря 2024, 09:36
Фото: Пресс-служба ТНТ. Фото со съемок
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
С приближением праздников российские кинотеатры готовятся встретить долгожданное продолжение популярной новогодней франшизы. 19 декабря 2024 года в прокат выходит фильм «Ёлки 11», обещающий вновь собрать зрителей перед большими экранами, чтобы подарить волшебное настроение, тепло и смех.

Как и в предыдущих частях, новый фильм рассказывает множество трогательных и забавных историй, переплетающихся в канун Нового года. На этот раз создатели уделили особое внимание новым героям и нестандартным сюжетам, которые отражают дух времени.

Одна из новелл познакомит зрителей с дядей Юрой (в исполнении Дмитрия Нагиева) — эксцентричным охранником элитного поселка, который ненавидит праздники, но при этом ухаживает за своим любимым минипигом по имени Костя. Эта сюжетная линия обещает стать одной из самых смешных, а появление Нагиева гарантирует яркую игру и импровизации.

Фото со съемокФото со съемок
Фото со съемок. Фото: Пресс-служба ТНТ

Другой эпизод — современная интерпретация сказки о Золушке. Действие разворачивается в Альметьевске, где юная героиня (дебютантка Мария Раскина) мечтает встретить своего принца, турецкого актера Бурака Озчивита, который сыграет самого себя. Не обойдется без злой мачехи (Кристина Бабушкина) и доброго друга Дамира (Рузиль Минекаев).

«Ёлки 11» собрали впечатляющий актерский состав: Дмитрий Нагиев сыграет харизматичныого дядю Юру; Бурак Озчивит — звезда турецких сериалов, выступит в роли мечты героини. Также в фильме снимались Кристина Бабушкина, Михаил Трухин, Ирина Пегова, Рузиль Минекаев и другие.

Фото со съемокФото со съемок
Фото со съемок. Фото: Пресс-служба ТНТ

Франшиза «Ёлки» с 2010 года стала неотъемлемой частью новогоднего настроения в России, и одиннадцатая часть продолжает традицию добра и праздничной магии. Съемки проходили летом 2024 года в Москве и Альметьевске, где создатели старались сохранить атмосферу праздника даже под жарким солнцем.

Фото со съемокФото со съемок
Фото со съемок. Фото: Пресс-служба ТНТ
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#Алина Гурицкая#Культура#Россия#Кино#Новый год#Фильм#Елки#Новый год в Новосибирске 2025
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