Золушка по-новому: в кино выходит очередной фильм новогодней франшизы «Елки 11»

Одна из новелл познакомит зрителей с дядей Юрой (в исполнении Дмитрия Нагиева) — эксцентричным охранником элитного поселка, который ненавидит праздники, но при этом ухаживает за своим любимым минипигом по имени Костя. Эта сюжетная линия обещает стать одной из самых смешных, а появление Нагиева гарантирует яркую игру и импровизации.