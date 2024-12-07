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Posted 7 декабря, 16:58

Published 7 декабря, 16:58

Modified 7 декабря, 16:58

Updated 7 декабря, 16:58

Мужчина в мороз

8 декабря нельзя жаловаться на холод — это сулит беду

7 декабря 2024, 16:58
Фото: 1MI. Мужчина в мороз
8 декабря православные верующие отмечают память папы Римского Климента I, одного из первых христианских проповедников, а в народной традиции этот день называют Климентьевым или Климом Холодным.

Кто такой Климент Римский

Климент I, живший в I веке, происходил из знатной римской семьи. Его судьба оказалась непростой: в раннем возрасте он пережил кораблекрушение, из-за которого потерял связь с родными. Позже, обратившись в христианство, он стал учеником апостола Петра, благодаря которому нашел своих родителей и братьев. Климент многое сделал для укрепления христианства, но его проповеди вызвали гнев язычников, и он принял мученическую смерть, будучи утопленным в море с якорем на шее.

На Руси святой Климент стал особенно почитаем как защитник от морозов, болезней и природных бедствий, а его день получил второе название — Клим Холодный.

Климент РимскийКлимент Римский
Климент Римский. Фото: Икона

Народные приметы на 8 декабря

  1. Погода и урожай:

    • Если выпал снег, то лето будет дождливым.
    • Большие сугробы предвещают богатый урожай.
    • Утреннее пение петухов сулит потепление.
    • Если на траве появился иней — жди снегопада.

  2. Предсказания судьбы:

    Считалось, что сон, приснившийся в ночь на 8 декабря, раскрывает тайные ценности человека и может подсказать, что нужно изменить для достижения гармонии и успеха.

Иней — предвестник снегопадаИней — предвестник снегопада
Иней — предвестник снегопада. Фото: 1MI

Что нельзя делать в 8 декабря

  1. Жаловаться на холод:

    Люди верили, что духи мороза, прозванные «трескунами», могут наказать тех, кто ропщет на погоду, насылая болезни и несчастья.

  2. Ссориться и вмешиваться в чужие дела:

    В этот день избегали конфликтов с начальством, коллегами и близкими. Также считалось небезопасным давать советы, если о них не просят.

  3. Переедать и торопиться:

    Люди верили, что натощак любое дело дается легче. Спешка же могла привести к неудачам.

  4. Стирать и сушить белье в доме:

    Белье нужно вывешивать на мороз, чтобы дух зимы очищал его от нечисти.

Нельзя стирать и сушить бельеНельзя стирать и сушить белье
Нельзя стирать и сушить белье. Фото: 1MI

Что нужно и можно делать 8 декабря

  1. Работа и рукоделие:

    Женщины занимались домашними делами, вязанием, прядением или вышиванием. Это считалось благоприятным для здоровья и удачи.

  2. Молитва:

    Утро начиналось с похода в церковь, где молились святому Клименту о защите от болезней, удаче и благополучии.

  3. Семейный вечер:

    Вечером устраивали тихие семейные посиделки с песнями и сказками.

  4. Лечение травами:

    Болезни, начавшиеся в этот день, лечили не только медикаментами, но и добавляли в пищу лук или чеснок, чтобы их запах «выгнал недуг».

Люди рожденные 8 декабря

Особое внимание уделяли людям, рожденным в этот день. Считалось, что возле их домов могут появляться волки, а сам рожденный обретает стойкий характер и силу духа, становясь защитником для окружающих.

В этот день лечатся травамиВ этот день лечатся травами
В этот день лечатся травами. Фото: 1MI

Сегодня многие традиции забыты, но интерес к народным приметам и ритуалам сохраняется. Клим Холодный остается символом подготовки к зиме, когда люди ищут гармонии в делах и отношениях, а природа намекает на грядущие перемены.

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#Алина Гурицкая#Общество#Погода#Россия#Мороз#Традиции#Народные приметы
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