8 декабря нельзя жаловаться на холод — это сулит беду

Климент I, живший в I веке, происходил из знатной римской семьи. Его судьба оказалась непростой: в раннем возрасте он пережил кораблекрушение, из-за которого потерял связь с родными. Позже, обратившись в христианство, он стал учеником апостола Петра, благодаря которому нашел своих родителей и братьев. Климент многое сделал для укрепления христианства, но его проповеди вызвали гнев язычников, и он принял мученическую смерть, будучи утопленным в море с якорем на шее.