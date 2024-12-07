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Posted 7 декабря, 05:39

Published 7 декабря, 05:39

Modified 7 декабря, 10:26

Updated 7 декабря, 10:26

В аварии пострадали пассажиры

Автобус улетел в кювет на трассе под Новосибирском

7 декабря 2024, 05:39
Фото: ГАИ по Новосибирской области. В аварии пострадали пассажиры
В Новосибирском районе полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с участием автобуса, сообщили в региональном управлении ГАИ.

В субботу, 7 декабря, около 10:30, 65-летний водитель автобуса, следовавшего из поселка Садовый в поселок Верх-Туле, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где автобус перевернулся.

«За медицинской помощью обратились 2 пассажира, возраст и характер травм уточняется. Автобус перевозил взрослых пассажиров на мероприятие», — говорится в сообщении ГАИ по Новосибирской области.

О причинах ДТП в дорожной полиции пока не говорят, на месте происшествия продолжается работа специалистов.

Накануне причиной серьезного ДТП на пригородной трассе стал лось, вышедший из леса на дорогу.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Автобус#Пассажиры
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