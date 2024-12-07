Автобус улетел в кювет на трассе под Новосибирском

Posted 7 декабря, 05:39
Published 7 декабря, 05:39
Modified 7 декабря, 10:26
Updated 7 декабря, 10:26
В субботу, 7 декабря, около 10:30, 65-летний водитель автобуса, следовавшего из поселка Садовый в поселок Верх-Туле, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где автобус перевернулся.
«За медицинской помощью обратились 2 пассажира, возраст и характер травм уточняется. Автобус перевозил взрослых пассажиров на мероприятие», — говорится в сообщении ГАИ по Новосибирской области.
О причинах ДТП в дорожной полиции пока не говорят, на месте происшествия продолжается работа специалистов.
Накануне причиной серьезного ДТП на пригородной трассе стал лось, вышедший из леса на дорогу.